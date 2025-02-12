США можуть звільнити російського криптошахрая в обмін на американця – ЗМІ

Точна дата повернення Винника до Росії наразі невідома

Засновника криптовалютної біржі BTC-e Олександра Винника можуть обміняти на американського громадянина Марка Фогеля. За наявною інформацією, росіянину загрожувало 20 років ув'язнення за відмивання грошей через біржу.

Як зазначає джерело, США розглядають обмін після визнання Винником своєї провини та згоди на конфіскацію активів. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американського посадовця.

За інформацією видання, Марк Фогель, якого в Росії засудили до 14 років колонії суворого режиму у справі про контрабанду наркотиків, вже повернувся до США. Точна дата повернення Винника до Росії наразі невідома.

Що відомо про Олександра Винника

Винника затримали у Греції 25 липня 2017 року на запит американської влади. За версією слідства, його біржа брала участь у фінансуванні кіберзлочинності, зокрема у шахрайстві з програмами-вимагачами та крадіжці особистих даних.

37-річного росіянина також підозрюють у причетності до викрадення криптовалюти з біржі Mt. Gox, яка збанкрутувала у 2014 році після втрати понад 800 тисяч біткоїнів. Слідство встановило, що частину викрадених коштів перевели на рахунки BTC-E.

За даними Міністерства юстиції США, через біржу BTC-E було відмито понад 4 мільярди доларів. Платформа обслуговувала близько 700 тисяч користувачів по всьому світу, дозволяючи їм відкривати рахунки анонімно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, Україну стривожив обмін в'язнів між Заходом та Росією. ЗМІ пояснили причину занепокоєння.