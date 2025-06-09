Возможно зверское "самоубийство"? Загородний объяснил, чем грозит Маску ссора с Трампом

Миллиардер совершил большую ошибку, когда обвинил президента в позорном поведении

Публичная ссора Илона Маска с Дональдом Трампом, неприятные упреки в адрес президента США могут стоить жизни американскому бизнесмену и миллиардеру. При этом смерть может быть подстроена под самоубийство.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, почему Маск оказался в уязвимой ситуации.

По его словам, Илон Маск должен понимать, что любое государство сильнее любого олигарха. Тем более, он всегда должен помнить, что у него есть контракты по SpaceX и Starlink от Пентагона.

— Так что не надо лишний раз выскакивать, разное может случиться. Ты — не уникальный человек, тебя можно заменить. Маск заявил, что имя Трампа есть в "файлах Эпштейна", связанных с секс-торговлей. Думаю, Маск большую ошибку совершил. Это еще раз доказывает, что хороший бизнесмен — не означает, что он хороший политик и просчитывает риски своих слов, — говорит политолог.

Он напомнил, что американский финансист Джеффри Эпштейн обвинялся в организации нарко-педофильских вечеринок, а также шантаже известных лиц видеозаписями их секса с несовершеннолетними девушками.

— Это давняя история, где были обвинения и в секс-торговле, и растлении несовершеннолетних и так далее. Но Эпштейн, по странному стечению обстоятельств, покончил жизнь самоубийством в тюрьме. Говорят, сломали шею в нескольких местах. Такое зверское "самоубийство" было, — говорит политический эксперт.

По его словам, в этих файлах был очень большой список людей.

— И когда ты начинаешь вспоминать такую историю (давайте абстрагируемся, если теоретически там был Трам), то напоминаешь ее другим людям, которые тоже там были. А там, говорят, что и Демократическая партия была тоже. Были имена и Клинтонов, и Камалы Харрис, и многое другое упоминалось, — говорит управляющий партнер "Национальной антикризисной группы".

По его мнению, было ошибкой Илона Макса угрожать Трампу, потому что так он угрожал многим очень уважаемым людям, которые не хотели бы, чтобы их имена упоминали в таком контексте.

— Для Трампа вряд ли что-то будет новое. Его уже обвиняли во всем. Потому для него это не будет большим плюсом или минусом. По крайней мере, на этом этапе. Но для Илона Маска это ошибка, когда он начинает вспоминать настолько токсичные и очень неприятные для многих людей в американском эстеблишменте вещи, — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, "Телеграф" писал, какие слова Маска разозлили Трампа.