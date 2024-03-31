Сверьте время на всех гаджетах: стрелка часов в Украине сдвинулась на час

На некоторых устройствах стрелки часов сдвинулись автоматически

Украина перешла на летнее время, переведя стрелки часов на час вперед. На большинстве современных гаджетов это произошло автоматически, при условии, что девайс был подключен к интернету или сотовой связи в это время.

А вот на некоторых устройствах нужно переводить часы самостоятельно. "Телеграф" сообщает, что в это число входят механические часы, электрические плиты, микроволновки, старые модели автомобилей, кнопочные телефоны и гаджеты, которые не подключаются к сети. Так же к этому относятся телевизоры, колонки и другие мультимедийные устройства, которые могут транслировать время.

На таких устройствах, зачастую, часы переводят перед сном, чтобы утром уже просыпаться и знать точное время. Сверьте, сколько сейчас времени по ссылке и воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации нужного вам девайса. Она содержит информацию о том, как корректно на нем перевести часы.

Автоматически на летнее время переходят смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки. Но для этого в настройках "Дата и время" должна быть установлена автоматическая установка времени.

Отметим, что если вы пользуетесь кнопочным телефоном, который не подключен к интернету, то система не сможет перевести часы самостоятельно. Для этого нужно зайти в "Настройки" и выбрать подходящее меню даты и времени.

Компьютеры и ноутбуки также переводят часы автоматически. Это касается любой операционной системы — как Windows, так и iOS. Чтобы убедиться, что функция автоматического перевода часов включена, на панели задач Windows щелкните правой кнопкой мыши на часах и выберите меню "Настроить дату и время". В открывшемся окне вы увидите два пункта:

установка времени автоматически;

установка часового пояса автоматически.

Оба переключателя должны быть активными. Настройка времени на устройствах поможет вам всегда быть синхронизированными с официальным временем, даже во время перехода на летнее или зимнее время.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как перевести часы в автомобиле, ведь не все авто имеют бортовые часы с подключением к Интернету.