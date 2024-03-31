Сверьте время на всех гаджетах: стрелка часов в Украине сдвинулась на час
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На некоторых устройствах стрелки часов сдвинулись автоматически
Украина перешла на летнее время, переведя стрелки часов на час вперед. На большинстве современных гаджетов это произошло автоматически, при условии, что девайс был подключен к интернету или сотовой связи в это время.
А вот на некоторых устройствах нужно переводить часы самостоятельно. "Телеграф" сообщает, что в это число входят механические часы, электрические плиты, микроволновки, старые модели автомобилей, кнопочные телефоны и гаджеты, которые не подключаются к сети. Так же к этому относятся телевизоры, колонки и другие мультимедийные устройства, которые могут транслировать время.
На таких устройствах, зачастую, часы переводят перед сном, чтобы утром уже просыпаться и знать точное время. Сверьте, сколько сейчас времени по ссылке и воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации нужного вам девайса. Она содержит информацию о том, как корректно на нем перевести часы.
Автоматически на летнее время переходят смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки. Но для этого в настройках "Дата и время" должна быть установлена автоматическая установка времени.
Отметим, что если вы пользуетесь кнопочным телефоном, который не подключен к интернету, то система не сможет перевести часы самостоятельно. Для этого нужно зайти в "Настройки" и выбрать подходящее меню даты и времени.
Компьютеры и ноутбуки также переводят часы автоматически. Это касается любой операционной системы — как Windows, так и iOS. Чтобы убедиться, что функция автоматического перевода часов включена, на панели задач Windows щелкните правой кнопкой мыши на часах и выберите меню "Настроить дату и время". В открывшемся окне вы увидите два пункта:
- установка времени автоматически;
- установка часового пояса автоматически.
Оба переключателя должны быть активными. Настройка времени на устройствах поможет вам всегда быть синхронизированными с официальным временем, даже во время перехода на летнее или зимнее время.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как перевести часы в автомобиле, ведь не все авто имеют бортовые часы с подключением к Интернету.