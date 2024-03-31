Звірте час на всіх гаджетах: стрілка годинника в Україні зрушила на годину

На деяких пристроях стрілки годинника перевелись автоматично

Україна перейшла на літній час, перевівши стрілки годинника на годину вперед. На більшості сучасних гаджетів це сталося автоматично за умови, що девайс був підключений до інтернету або стільникового зв’язку в цей час.

А ось на деяких пристроях потрібно перекладати годинник самостійно. "Телеграф" повідомляє, що в цей перелік входять механічний годинник, електричні плити, мікрохвильові печі, старі моделі автомобілів, кнопкові телефони та гаджети, які не підключаються до мережі. Також до цього відносяться телевізори, колонки та інші мультимедійні пристрої, які можуть транслювати час.

На таких пристроях часто годинник переводять перед сном, щоб вранці вже прокидатися і знати точний час. Звірте, котра зараз година за посиланням і скористайтеся інструкцією з експлуатації потрібного вам девайсу. Вона містить інформацію про те, як коректно на ньому перевести годинник.

Автоматично на літній час переходять смартфони, планшети, комп’ютери та ноутбуки. Але для цього в налаштуваннях "Дата і час" має бути встановлене автоматичне встановлення часу.

Зазначимо, що якщо ви користуєтесь кнопковим телефоном, який не підключений до інтернету, система не зможе перевести годинник самостійно. Для цього потрібно зайти в "Налаштування" та вибрати відповідне меню дати та часу.

Комп’ютери та ноутбуки також переводять годинник автоматично. Це стосується будь-якої операційної системи як Windows, так і iOS. Щоб переконатися, що функція автоматичного переведення годинника увімкнена, на панелі завдань Windows клацніть правою кнопкою миші на годиннику та виберіть меню "Налаштувати дату та час". У вікні ви побачите два пункти:

встановлення часу автоматично;

установка часового поясу автоматично.

Обидва перемикачі мають бути активними. Налаштування часу на пристроях допоможе вам бути синхронізованими з офіційним часом, навіть під час переходу на літній або зимовий час.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перевести годинник в автомобілі, адже не всі авто мають бортовий годинник із підключенням до Інтернету.