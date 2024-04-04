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Узнай, не игроман ли ты? Тест, который может вас удивить

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Наталия Тютюненко Наталия Тютюненко
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Узнай, не игроман ли ты? Тест, который может вас удивить

Украинцы ищут быстрые и простые способы снять стресс, и все хотят "волшебную таблетку"

После полномасштабного вторжения в Украину пришла "денежная чума" — игромания. Казалось бы, денег стало меньше, но люди — и гражданские, и военные, тратятся на игру.

Что такое игромания? Правда ли, что главная причина эпидемии этой болезни в Украине — война? Кто оказался в зоне риска? И главное — это лечится? О том, можно ли вернуть близкого человека к нормальной жизни, "Телеграф" поговорил с психотерапевтом Татьяной Станиславской.

психотерапевт, сексолог
Татьяна Станиславская

Все хотят волшебную таблетку

— Недавно военный опубликовал крик души о проблеме игромании в армии. Это проблема войны в Украине?

— Игромания — не проблема исключительно войны или только Украины. Во-первых, это такая же распространенная зависимость, как алкогольная или наркотическая. А во-вторых, от нее страдают военнослужащие многих стран, в том числе — Британии, Израиля, США.

Во время войны много неприятного выходит из тени человеческой природы. Пороки и патологические влечения будто получают разрешение стать проявленными. На них накладываются неизбежные потрясения войны — и вот уже зависимости цветут буйным цветом.

Азартные игры — по сути, механизм преодоления стресса и тревоги, а также психотравм во время войны (для военных это еще и бессознательная попытка одержать победу, хотя бы таким образом).

Процесс игры и выигрыша провоцирует выброс дофамина. Это химическое вещество мозга (нейромедиатор), которое играет ключевую роль в нескольких функциях организма, включая приятное вознаграждение и мотивацию.

Кто склонен подсаживаться на азартные игры? Есть ли типы людей, которые находятся в зоне риска?

— В зоне риска (я очень обобщу) люди с истощенной нервной системой. У которых до войны, может, и были навыки саморегуляции, но сейчас они утрачены, а сами люди слишком сильно устали, чтобы контролировать желания. У них больше нет сил сражаться со своими внутренними "драконами" — они тратятся на битву с внешними.

Поэтому люди ищут быстрые и простые способы снять стресс. Все хотят волшебную таблетку, которая все мгновенно решит. Зависимости отлично закрывают эту потребность.

— Игромания — это официально признанное заболевание?

— Да. Игровая зависимость — диагностируемое психиатрическое заболевание, с очень четкими критериями.

диагностика игромании, азартные игры

Сложность диагностики в том, что игрок часто скрывает масштаб финансовых проблем или значительно уменьшает их. Он и сам горячо верит, и других вокруг убеждает, что вот-вот отыграется, закроет долги, залатает дыры в своем бюджете. Поэтому не всегда можно быстро понять, что человек достиг дна.

Что касается лечения — тут тоже все непросто. Как и при алкоголизме, например, при игровой зависимости залог терапевтического успеха лежит в желании самого человека избавиться от нее. А желания такого нет.

Зато есть много дофамина — гормона, отвечающего за эйфорию и удовольствие. Отказаться от них крайне трудно.

Нагрузка больше, а сил — меньше

— Чем отличается игромания времен войны и мирного времени?

— Разница в двух вещах: интенсивности внешних стресс-факторов и дефиците внутреннего ресурса.

В мирное время вызовов тоже немало, но нет обстрелов, взрывов, смертей. Нет колоссального количества горя вокруг. Война — очень специфическое время, самое катастрофическое по масштабу, разрушающее психику. Так что, к сожалению, сейчас нагрузка больше, а сил справляться — меньше.

— Как быстро игромания разрушает человека?

— Скорость развития патологических влечений зависит от многих факторов. Имеют значения особенности и нервной системы, и мозга, и характера. Очень важны сценарии преодоления стрессов в течение всей жизни…

Имеет значение, как человек психически организован, как справляется по жизни с трудностями, как он в принципе переживает экстремальные обстоятельства. Все это влияет на динамику развития игровой зависимости.

Симптомы могут периодически утихать и возвращаться. Могут развиваться быстро или в течение многих лет.

Последствия, связанные с азартными играми, могут касаться не только семейных проблем, долгов, незаконной деятельности. Но и вести к повышенному риску суицида и других психических расстройств, употребления психоактивных веществ. Есть исследования, согласно которым проблемные и патологические игроки могут испытывать высокий уровень сердечно-сосудистых заболеваний.

психотерапевт об игромании

Можно ли все-таки излечиться от игромании на 100% или это приговор на всю жизнь и риск сорваться будет всегда?

— Можно. Даже имея склонность к зависимостям, можно научиться держать ее под контролем. Но в лечении стоит говорить о комплексе мероприятий. Невозможно вылечить игровую зависимость отдельно от остальных проблем с психическим здоровьем. Причем, как у военнослужащих, так и всего населения страны.

Лечение от игромании — это испытание. Насколько мне известно, медикаментозного лечения игровой зависимости не существует — разве что от сопутствующих состояний, таких как тревога, депрессия. Но существует вербальная психотерапия, она доказательно работает. Хороши релаксационные техники, мотивационные нарративные практики. Но еще раз: намерение самого игрока избавиться от зависимости — важнее любых направлений и методов.

Зависимость — это беда, нужно терпение

По поводу игромании к психологу или психотерапевту чаще обращаются родственники? И есть ли тенденция к усилению эпидемии?

— Военные с этой проблемой обращаются редко. Потому что еще раз: если игровая зависимость приносит удовольствие, то как от нее можно добровольно отказаться? Обращаются либо жены, которые в панике наблюдают, как тает семейный бюджет, либо командиры среднего звена, которые переживают за побратимов.

По моей личной статистике — динамика зависимости усиливается в ходе войны, как и другие негативные последствия. Но это из субъективных наблюдений. Для полной картины нужны исследования.

Как разговаривать с человеком о его зависимости/игромании? Чего нельзя говорить, например? Что может вызвать у него отторжение/агрессивную реакцию?

— Любой разговор о проблеме с зависимым, если он не готов лечиться — трудный. И будет вызывать сопротивление. Поэтому меньше всего работают проповеди и наставления — это провоцирует конфликт, человек будет закрываться и еще больше скрывать проблему.

Прекращение игрового поведения — это ответственность игрока, не ваша. То есть, вы рядом, чтобы поддержать, но без его желания ничего не получится (как и с алко- и наркозависимостями, например). Поэтому не проповедуйте и не учите. Лучше сохраняйте спокойствие и держите свой гнев под контролем. Зависимость — это беда, здесь нужно терпение.

Приготовьтесь к множеству возможных реакций со стороны игрока, включая гнев и отрицание. Также полезно управлять своими ожиданиями — не ждать, что ваш игрок бросит играть легко и сразу. Это может занять время, и да, попыток может быть несколько. Даже много.

По опыту знаю, что на ранних стадиях полезны честные диалоги о том, что происходит. А еще о том, как это развивается, к каким последствиям ведет. У каждого человека есть свои уязвимое место, можно попробовать спрогнозировать удар именно по нему. Одному из моих клиентов помогла смоделированная ситуация с его дочерью, которая нуждалась в защите, а он не смог ей помочь, потому что стал слабым и беспомощным. Мы с ним представили эту историю в мельчайших подробностях, она привела его в ужас. Но и стала мотивацией вылечиться от зависимости.

Как вылечить то, что отрицаешь

— Что как психотерапевт вы порекомендуете близким такого заболевшего человека и ему самому?

— Рекомендация первая — смотреть правде в глаза. Признать, что проблема есть, сама по себе она не пройдет и за победу придется сражаться. Невозможно вылечить то, что отрицаешь. Поэтому придется в полный рост встретить беду, которая случилась.

Вторая рекомендация — уважать причины, которые привели к этому. С этим часто бывают проблемы, поэтому я напомню: если вам плохо, значит, с вами случилось что-то плохое. И в этом не всегда виноваты только вы. Но уважение к своей боли — это взятие ответственности за то, что ты дальше с ней делаешь.

Третье. Лечение будет небыстрым и скорее всего — с несколькими заходами на один и тот же круг. Придется многое изменить, ограничить финансовые ресурсы и доступы к ним, сузить общение. Придется многое вспомнить и встретиться с неприятными мыслями и чувствами. Но вы же настраивались на борьбу, помните?

Если человек наносит серьезный урон семейному бюджету, важно ограничить доступ к финансам, установить границы в управлении деньгами. Возможно, компромиссным решением станет открытие второй банковской карты, где будет незначительная сумма на текущие расходы, и она будет у зависимого, а основная карта — у вас. Потому что бросить играть на фоне десятков (а то и сотен) тысяч гривен в руке — это как бросить злоупотреблять алкоголем при алкобаре с хрустальными рюмками в домашнем серванте. То есть, слишком тяжело.

Главное — не сдавайтесь. Сила духа, терпение и поддержка близкого круга — творят чудеса.

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#Психология #Азартные игры #психотерапевт #Игромания