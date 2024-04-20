Адольф Гитлер - "отец" секс-кукол, анти-человек года и мишень для колдунов-вуду

10 фактов о человеке, которого до сих пор ненавидят и проклинают миллионы людей

20 апреля 1889 года в городке Браунау-на-Ине в земле Верхняя Австрия родился Адольф Гитлер — монстр, который красноречием и "хорошими намерениями" выстлал дорогу в ад себе и целому поколению увлеченных его идеями немцев.

Он ни разу не был в концлагерях – наверное, не выдержал бы ужасов того, что там происходило. Но видел борьбу за чистоту арийской расы и такой тоже – с дымом из печей Аушвица.

"Телеграф" решил своеобразно вспомнить о жизни фюрера — 10 фактов, которые не делают чести Адольфу Гитлеру, но помогают добавить штрихи к его портрету .

Самый нейтральный факт – Гитлер мог умереть еще в 1894 году

Увы, этого не случилось. Тогда в январе четырехлетний мальчик провалился под лед на реке Инн в южном германском городке Пассау. Ребенок чудом остался жив — ему на помощь прибежал подросток Йохан Кюбергер и вытащил тонущего мальчика из воды

Интересно, что впоследствии спасатель стал священником. А спасенный мальчик — главный нацистом планеты, Адольфом Гитлером. Оказывается, в 1894 году был шанс избежать миллионов смертей. Но судьба распорядилась иначе.

Таким главный нацист прошлого века был в детстве

Папочка надувных кукол для своих солдат

Если вы — поклонник или поклонница куклы Барби, вам лучше не читать этот пункт.

Оказывается, предшественницей и "бабушкой" самой известной в мире куклы Барби была "Боргхильд". Правда, предназначалась она не для девочек. В 1941 году Гитлер поручил датскому врачу Олену Хануссену (по другой информации – Францу Чакерту) создать прототип надувной куклы из гальванизированного пластика. Гитлер считал, что эротическая кукла должна быть в числе обязательных вещей для каждого немецкого солдата. Его аргумент — это помогло бы избежать венерических заболеваний и сохранить чистоту арийской расы.

Кукла должна была соответствовать ряду параметров: не менее 176 см ростом, внешне — истинная арийка – светловолосая, голубоглазая, с тонкой талией и пышным бюстом.

Некоторые историки писали, что авиация сил антигитлеровской коалиции ударила нацистов ниже пояса — разбомбила фабрику, на которой планировали штамповать кукол. Да и сами солдаты армии фюрера отказывались носить Боргхильд в походных рюкзаках.

О "порочной предыстории" Барби впервые написал в историческом сборнике "Брадобрей Муссолини" Дональд Грэм. Он выяснил, что американцы Рут и Эллиот Хэндлер создали легендарную игрушку после посещения Германии в 1956 году. Там они купили "дочку" Боргхильд Лилли, продававшуюся в магазинах для взрослых.

"Человек года" – Адольф Гитлер? Как были перекручены факты

В 1938 Гитлер стал "Человеком года" по версии Time. Позже в СМИ раздули хайповую тему, что его номинировали, якобы, как миротворца. И что США сильно промахнулись.

На самом деле 2 января 1939 года издание Time опубликовало выпуск, в котором Адольф Гитлер был признан "Человеком года" за 1938 год. Редакция журнала отмечает, что "Человеком года" может быть личность, группа людей, наиболее повлиявших на ситуацию в мире, независимо от того, положительным или отрицательным было это влияние.

В выпуске 1939 года Гитлер был изображен крошечной фигурой, сидящей спиной к зрителю и играющей на большом органе, перед которым на колесе Святой Екатерины висят тела людей.

Читал книги с конца

Мы не знаем, как это оценили бы психологи и психотерапевты, но Гитлер читал книги по своему собственному методу. Сначала он просматривал издание с конца, потом листал середину. И, если прочитанные отрывки ему нравились, начинал читать с начала.

Конечно, формально он был очень начитанным человеком. Некоторые исследователи его жизни утверждают, что Гитлер читал по одной книге в день, был записан сразу в несколько библиотек. Но это — как раз тот случай, когда полученная странным образом информация усваивалась также, мягко говоря, странно. И приводила Гитлера к неадекватным выводам и ужасным поступкам.

Жил в приюте для бездомных

До военной карьеры Гитлер был человеком творческой профессии — создавал открытки, картины, рекламные объявления. Они продавались, но денег катастрофически не хватало. Не смотря на талант, финансовая неуспешность Гитлера как художника была настолько огромной, что в декабре 1909 года он вынужден был жить в приюте для бездомных. Позже — переехал в общественное общежитие для мужчин в Вене где ютился до 1913 года.

У Адольфа Гитлера было много причин для недовольства собой и комплексов. Очень жаль, что во время его прихода к власти вокруг него было намного больше мистиков и магов, чем специалистов по психике. Возможно, тогда влияние его разрушенной психики на мир было бы менее трагичным.

Фюрер боялся кошек

Сложно описать, что испытывает человек с айлурофобией — боязнью кошек. Но Гитлер точно знал, каково это. Он их обходил и даже отпрыгивал, только чтобы не соприкоснуться с пушистыми мурлыками. Правда, есть в некотором смысле рациональное объяснение такого поведения — мол, диктатор боялся не этих мистических животных, а микробов и болезней, которые они переносят. Интересно, почему тогда он не боялся собак?

Примечательно, что нелюбовью к кошкам отличились также Александр Македонский и Наполеон. Довольно интересная компания.

Гитлеру пытались подсыпать в еду женские гормоны

И это не шутка. Во всяком случае, британский историк, профессор Университета Кардиффа Брайан Форд со всей серьезностью утверждает, что британские спецслужбы пытались снизить агрессивность фюрера, подсыпая ему в еду женские гормоны. Сестра Гитлера был кроткой секретаршей, и англичане были убеждены, что если удастся активизировать у Гитлера женские гормоны, то он станет таким же покорным, как она.

Отравить Гитлера было бы лучшим решением, но рядом с ним постоянно находились дегустаторы пищи, и отравленные блюда просто не попали бы к нему на стол. А женский гормон эстроген не имеет вкуса и мог бы стать орудием усмирения немецкой машины войны.

Англичане подкупили садовника, который должен был вводить эстроген в выращиваемую морковь, и он согласился на это. Жаль, что исследовать, как напичканная эстрогеном морковь повлияла на фюрера, уже не получится. Но, кажется, этот план как-то не удался.

Нарисовал гномов для Уолта Диснея

Поклонникам творчества легендарного мультипликатора было сложно смириться с тем, что Уолт Дисней дружил с Адольфом Гитлером. И с тем, что именно фюрер нарисовал нескольких гномов для мультфильма "Белоснежка и семь гномов".

Это стало известно не так давно, когда в одном из норвежских музеев выставили напоказ эскизы персонажей. На некоторых остались инициалы Адольфа Гитлера. Его подпись слишком хорошо известна человечеству.

Усики Гитлера – для ношения противогаза

В юности фюрер предпочитал более пышные усы, щегольские, загнутые вверх. Но в армии не побалуешь, и когда во время Первой Мировой командир "посоветовал" Адольфу изменить стиль, чтобы иметь возможность поудобнее надевать и снимать противогаз, тот послушался.

Война закончился, Гитлер стал во главе своей армии, но усы остались все такими же — удобными для противогаза.

Гитлера пытались убить с помощью магии вуду

Американский писатель Уильям Сибрук 22 января 1941 года собрал в своём домике в Мэриленде группу друзей для проведения специального ритуала. Они пили ром, играли на барабанах и взывали к магии вуду, чтобы уничтожить Гитлера.

Они взяли обычный магазинный манекен, надели на него нацистскую форму, напевая "Ты Гитлер! Гитлер – это ты!". Под стук барабанов оккультисты, которые были изрядно пьяны, стали забивать гвозди в сердце манекена. После этого Сибрук отрубил топором ему голову и закопал "останки" в лесу. В это очень сложно поверить, но данное покушение Гитлер пережил.

Очень плотно сидел на наркотиках

Известный немецкий писатель Норман Олер издал книгу на чувствительную тему: "Третий рейх на наркотиках". "Германский вермахт стал первой армией в мире, которая в массовом порядке подсела на синтетический наркотик — первитин (торговая марка метамфетамина). Детище военного физиолога Отто Ф.Ранке, который сам был наркоманом, употребляли почти поголовно во всех родах войск, от рядового до генерала", — значится в аннотации к книге.

На вершине "наркотической пирамиды" находились заправилы Третьего рейха: Гитлер, Гиммлер, Геринг и другие были законченными наркоманами, говорится в книге.

Уже к 1943 и особенно к 1944 году Гитлер стал пользоваться опиатами. Наиболее часто принимаемым средством у него стал юкодал (оксикодон), который с фармакологической точки зрения близок героину. Выходит, что история Третьего рейха творилась в наркотическом дурмане. И возникает много вопросов к жестокости и неадекватности российских солдат на поле боя в Украине.

История, к сожалению, имеет свойство повторяться. Именно поэтому мы сегодня вспомнили одну из самых уродливых исторических фигур прошлого столетия. А кого в одной категории с Гитлером будут изучать наши дети – вполне очевидно. Вот только до открытия всех тайн правителя страны-агрессора пройдет немало времени.