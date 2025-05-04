Цибулі буде дуже багато, якщо посадити її у ці дні травня

Є дати, які найкраще підходять для посадки цибулі

Весна — період посадки фруктів, овочів, зелені та квітів. Важливо робити це у правильні дні, аби урожай був максимально великим. Зокрема, це стосується цибулі, яка має певні особливості у посадці.

Якщо ви хочете збирати великий урожай цибулі, треба врахувати деякі умови. Оптимально садити овоч, коли земля прогрілась принаймні до +7-10°C і водночас немає ризику заморозків. А все тому, що у переохолодженому ґрунті цибуля може гнити. "Телеграф" підкаже найкращі дати для посадки цибулі у 2025 році.

Коли і де найкраще саджати цибулю

Овоч варто садити на добре освітленій ділянці. При цьому рекомендується дотримуватися сівозміни: не садити цибулю на тому самому місці, де вона зростала торік.

Цибуля найкраще розвивається на легкій, родючій землі із нейтральною кислотністю.

Перед посадкою краще цибулю варто замочити у слабкому розчині марганцівки.

Великий урожай цибулі, фото Canva

Найкращими датами у травні 2025 року для посадки цибулі є 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25. Якщо посадити овоч у ці дати, то вони швидко приживуться та дадуть урожай. Земля при цьому повинна бути розпушеною. Також важливо дотримуватися відстані між рядами у 15 сантиметрів, водночас сіянки розміщують вглиб на 10 сантиметрів.

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