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Чтобы не привлечь нищету и проблемы: что нельзя делать 20 мая

Автор
Виктория Козар
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Какой сегодня праздник 20 мая
Какой сегодня праздник 20 мая. Фото Freepik

Узнайте, какие запреты действуют сегодня

Во вторник, 20 мая, по новому стилю, христиане чествуют мученика Талалея. До введения новоюлианского календаря это происходило 2 июня.

Талалей родился в Ливане в семье христиан. Святой обладал уникальным даром – мог исцелять больных и облегчать душевные страдания. Поэтому к нему обращались многие люди, которым Талалей помогал совершенно бесплатно.

Однажды Талалей отказался поклоняться язычникам и заявил, что верит в Иисуса Христа. В конце концов, мужчину судил правитель Теодор, который приказал его убить. Однако мученик не умер после жестоких пыток. Тогда его усекли мечом.

Традиции и приметы 20 мая

В этот день христиане идут в храм, чтобы почтить мученика Талалея и попросить у него покровительства. В народе начинали собирать травы, потому что они в это время считались особенно целебными.

  • Заметили утреннюю росу – ожидите сухой погоды.
  • Солнечный день сегодня – к летней жаре.
  • Гремит – будут обильные дожди летом.

Что нельзя делать 20 мая

  • В этот день нельзя никому отказывать, потому что это считается большим грехом.
  • Не стоит работать на земле, потому что тогда можете потерять весь урожай.
  • Запрещено проводить застолья и веселья.
  • Нельзя упоминать плохие события, чтобы не привлечь беду.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2025 году будут отмечать День отца. Осталось немного времени.

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#Традиции #Приметы #Запреты #Свято