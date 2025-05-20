Чтобы не привлечь нищету и проблемы: что нельзя делать 20 мая

Узнайте, какие запреты действуют сегодня

Во вторник, 20 мая, по новому стилю, христиане чествуют мученика Талалея. До введения новоюлианского календаря это происходило 2 июня.

Талалей родился в Ливане в семье христиан. Святой обладал уникальным даром – мог исцелять больных и облегчать душевные страдания. Поэтому к нему обращались многие люди, которым Талалей помогал совершенно бесплатно.

Однажды Талалей отказался поклоняться язычникам и заявил, что верит в Иисуса Христа. В конце концов, мужчину судил правитель Теодор, который приказал его убить. Однако мученик не умер после жестоких пыток. Тогда его усекли мечом.

Традиции и приметы 20 мая

В этот день христиане идут в храм, чтобы почтить мученика Талалея и попросить у него покровительства. В народе начинали собирать травы, потому что они в это время считались особенно целебными.

Заметили утреннюю росу – ожидите сухой погоды.

Солнечный день сегодня – к летней жаре.

Гремит – будут обильные дожди летом.

Что нельзя делать 20 мая

В этот день нельзя никому отказывать, потому что это считается большим грехом.

Не стоит работать на земле, потому что тогда можете потерять весь урожай.

Запрещено проводить застолья и веселья.

Нельзя упоминать плохие события, чтобы не привлечь беду.

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