Аби не привернути злидні та проблеми: що не можна робити 20 травня

Дізнайтеся, які заборони діють сьогодні

У вівторок, 20 травня, за новим стилем, християни вшановують мученика Талалея. До запровадження новоюліанського календаря це відбувалося 2 червня.

Талалей народився у Лівані у родині християн. Святий володів унікальним даром — міг зцілювати хворих і полегшувати душевні страждання. Тому до нього зверталися багато людей, яким Талалей допомагав абсолютно безкоштовно.

Одного дня Талалей відмовився поклонятися язичникам і заявив, що вірить в Ісуса Христа. Урешті чоловіка судив правитель Теодора, який наказав його вбити. Однак мученик не помер після жорстоких катувань. Тоді його усікли мечем.

Традиції та прикмети 20 травня

Цього дня християни йдуть до храму, аби вшанувати мученика Талалея та попросити у нього заступництва. У народі починали збирати трави, бо вони в цю пору вважалися особливо цілющими.

Помітили ранкову росу — очікуйте сухої погоди.

Сонячний день сьогодні — до літньої спеки.

Гримить — будуть рясні дощі влітку.

Що не можна робити 20 травня

У цей день не можна нікому відмовляти, бо це вважається великим гріхом.

Не варто працювати на землі, бо тоді можете втратити весь урожай.

Заборонено проводити застілля та гулянки.

Не можна згадувати погані події, щоб не привернути біду.

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