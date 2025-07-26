Не выбрасывайте на свалку. Что можно сделать из опавших яблок

Подойдут любые яблоки даже гнилые

На многих приусадебных участках довольно часто опадают недозрелые яблоки, однако не спешите их выбрасывать. Ведь из опавших зеленых яблок можно сделать органическое удобрение.

"Телеграф" расскажет, что для этого нужно, а также, какие растения можно подкармливать таким удобрением. Заметим, что подойдут не только зеленые яблоки, но и другие.

Органическое удобрение из яблок

Оно считается достаточно питательным и его можно использовать осенью для подкормки огорода вместо перегноя. Для его приготовления нужно яблоки залить водой и ждать, пока начнется их брожение. Лучше это делать в бидоне или бочке, главное, чтобы крышка максимально плотно прилегала к сосуду.

Этапы приготовления удобрения:

мелко нарубите плоды;

половину или треть емкости заполните измельченными яблоками;

добавьте воды (когда наливаете жидкость, она не должна заполнить всю бочку. Оставьте где-то 20 см);

плотно закройте сосуд и поставьте в теплое место, можно и на солнце.

В течение двух недель эта смесь будет бродить и ее периодически нужно перемешивать. А уже после окончания брожения можно подкармливать рассаду на огороде. Кстати, раствор можно не процеживать.

Куда деть гнилые яблоки

Подгнившие и гнилые плоды хорошо подойдут для подкормки почвы. Из них не обязательно готовить удобрение, но определенную этапность в подкормке лучше соблюдать.

Этапы подкормки:

нарубите плоды на мелкие части;

сделайте небольшие канавки вокруг тех растений, кустов и деревьев, которые вы хотите прикормить;

перемешайте почву, скошенную траву, ботву с яблоками и выложите смесь в канавки;

сверху закройте опавшей листвой и перегноем;

засыпьте землей.

Несколько недель удобрение будет перегнивать и насыщать почву. Его затем можно использовать для формирования грядок, клумб или пересадки комнатных растений. Заметим, что такую почву нужно перемешивать с обычной, чтобы она не была перенасыщенной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда можно деть пустые бутылки на даче.