Не викидайте на смітник. Що можна зробити з опалих яблук

Підійдуть будь-які яблука навіть гнилі

На багатьох присадибних ділянках досить часто опадають недостиглі яблука, однак не спішіть їх викидати. Адже з опалих зелених яблук можна зробити органічне добриво.

"Телеграф" розповість, що для цього треба, а також, які рослини можна підживлювати таким добривом. Зауважимо, що підійдуть не тільки зелені яблука, а й будь-які інші.

Органічне добриво з яблук

Воно вважається досить поживним і його можна використовувати восени для підживлення городу замість перегною. Для його приготування треба яблука залити водою і чекати поки почнеться їх бродіння. Краще це робити у бідоні чи бочці, головне, щоб кришка максимально щільно прилягала до посудини.

Етапи приготування добрива:

дрібно порубайте плоди;

половину або третину ємності заповніть подрібненими яблуками;

додайте води (коли наливаєте рідину, вона не повинна заповнити всю бочку. Залиште десь 20 см);

щільно закрийте посудину і поставте в тепле місце, можна і на сонці.

Протягом двох тижнів ця суміш буде бродити і її періодично треба перемішувати. А вже після закінчення бродіння можна підгодовувати розсаду на городі. До слова, розчин можна не проціджувати.

Куди діти гнилі яблука

Підгнивші та гнилі плоди добре підійдуть для підгодівлі ґрунту. З них не обов'язково готувати добриво, але певної етапності у підживлені краще дотримуватися.

Етапи підгодівлі:

порубайте плоди на дрібні частини;

зробіть невеликі канавки навколо тих рослин, кущів і дерев, які ви хочете підгодувати;

перемішайте ґрунт, скошену траву, бадилля з яблуками і викладіть суміш у канавки;

зверху закрийте опалим листям та перегноєм;

засипте землею.

Кілька тижнів добриво буде перегнивати і насичувати ґрунт. Його потім можна використовувати для формування грядок, клумб або пересаджування кімнатних рослин. Зауважимо, що такий ґрунт треба перемішувати зі звичайним, аби він не був перенасиченим.

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