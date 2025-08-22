Живет всего месяц: в одном регионе Украины увидели эффектную розовую бабочку (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это насекомое словно кто-то разрисовал
На территории Украины время от времени можно встретить редких насекомых, обычно обитающих в глубине лесов или лугов и редко появляющихся вблизи людей. Одним из таких стал винный бражник.
Эту эффектную ночную бабочку с яркой розовой окраской увидели в Умани Черкасской области. Пользователь Facebook рассказала, что нашла бабочку обессиленной у себя во дворе, пыталась ему помочь, но спасти красавца не удалось — он умер.
Что это за насекомое
Размах крыльев бражника винного составляет 50-70 мм. Передние крылья и тело имеют оливково-розовый цвет, а задние крылья — розовые с темной (черноватой) основой. Насекомое имеет большие глаза, которые позволяют ему хорошо ориентироваться в сумерках, поэтому бражник является ночной бабочкой.
Это насекомое широко распространено в Палеарктике — от Европы, Урала, через Турцию, Иран, Среднюю Азию, Казахстан, до Сибири, Дальнего Востока, Китая, Кореи и Японии.
Гусеницы бражника винного питаются преимущественно иван-чаем и листьями винограда. В то время как само насекомое питается нектаром любых цветов в сумерки с помощью длинного хоботка. Это существо живет около 30-40 дней.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в Украину прилетело редкое насекомое, которое имеет стройное тело и питается преимущественно гусеницами вредителей.