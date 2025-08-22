Живет всего месяц: в одном регионе Украины увидели эффектную розовую бабочку (фото)

Это насекомое словно кто-то разрисовал

На территории Украины время от времени можно встретить редких насекомых, обычно обитающих в глубине лесов или лугов и редко появляющихся вблизи людей. Одним из таких стал винный бражник.

Эту эффектную ночную бабочку с яркой розовой окраской увидели в Умани Черкасской области. Пользователь Facebook рассказала, что нашла бабочку обессиленной у себя во дворе, пыталась ему помочь, но спасти красавца не удалось — он умер.

Какой цвет тела насекомого

Что это за насекомое

Размах крыльев бражника винного составляет 50-70 мм. Передние крылья и тело имеют оливково-розовый цвет, а задние крылья — розовые с темной (черноватой) основой. Насекомое имеет большие глаза, которые позволяют ему хорошо ориентироваться в сумерках, поэтому бражник является ночной бабочкой.

Как выглядит бражник виновный

Это насекомое широко распространено в Палеарктике — от Европы, Урала, через Турцию, Иран, Среднюю Азию, Казахстан, до Сибири, Дальнего Востока, Китая, Кореи и Японии.

Где живет бражник виновный

Гусеницы бражника винного питаются преимущественно иван-чаем и листьями винограда. В то время как само насекомое питается нектаром любых цветов в сумерки с помощью длинного хоботка. Это существо живет около 30-40 дней.

Чем питается гусеница виновного бражника

