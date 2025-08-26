Родила ему единственного сына и остается в тени: как выглядит жена экс-министра обороны Полторака

Жена Полтора имеет звание капитана милиции

Бывший министр обороны Украины Степан Полторак, который давно исчез из публичного пространства, много лет состоит в браке. Его жена Инна всегда оставалась в тени мужа и предпочитает вести закрытый образ жизни

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит супруга политика и что о ней известно. Мы выяснили некоторые факты из жизни Инны Полторак.

Как выглядит жена экс-министра Степана Полторака

Степан Полторак — известный военный и государственный деятель, занимавший пост министра обороны Украины в правительстве Петра Порошенко. Но несмотря на публичный статус, Полторак всегда тщательно скрывал детали личной жизни. В открытом доступе нет информации, в каком году он создал семью, но известны некоторые детали о его жене и единственном сыне.

Степан Полторак занимал должность министра обороны Украины

Жену бывшего министра обороны зовут Инна Рязанова (девичья фамилия), родилась она в 1967 году. Женщина работала в Харьковской академии внутренних войск МВД Украины, где ее супруг занимал должность ректора.

В структуре вуза Инна отвечала за работу в группе по связям с общественностью и средствами массовой информации.

Как выглядит жена Степана Полторака

Позднее, по сведениям 2014 года, она была военнослужащей в Национальной академии Нацгвардии и была отмечена государственной наградой — орденом княгини Ольги.

В 1989 году Инна подарила мужу единственного сына Игоря, который связал свою жизнь с IT-сферой и работал программистом. В 2014 году Степан Полторак впервые стал дедушкой.

Степан Полторак вместе с сыном Игорем

В 2016 году стало известно, что министр обороны Степан Полторак вместе с семьей перебрался в закрытый гостиничный комплекс, расположенный на территории военной части в Киеве. Сам политик объяснял такой шаг необходимостью обеспечить безопасность своих близких.

Комплекс, где жила семья Полторака

Что касается Инны Полторак, то она всю жизнь старалась быть в тени мужа и не появлялась с ним на публичных мероприятиях. Где она сейчас и чем занимается — неизвестно. С 2015 года женщина не ведет свою страницу в Facebok.

В сети есть информация, что жена бывшего министра обороны в 2014 году оформила в собственность небольшой дом в Харькове и стала владелицей земельного участка. Через год Инна приобрела легковой автомобиль SMART MICRO, а в 2016 году — квартиру в Харькове (66.70 кв.м).

Инна Полторак избегает публичности

Кроме того, у Инны Полторак были счета в нескольких украинских банках с деньгами в национальной и иностранной валюте, а также значительные наличные сбережения. Сейчас ни Степан Полторак, ни его жена не появляются в медийном пространстве.

"Телеграф" писал ранее, что известно о личной жизни экс-мэра Харькова Добкина. За один год он развелся, женился и снова стал отцом.