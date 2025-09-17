Заменяли программу и калькулятор. Без чего в 90-х нельзя было купить буханку хлеба

Этот деревянный прибор с цветными косточками на металлических стержнях являлся основным инструментом для любых вычислений

Счеты стали незаменимым атрибутом торговли и бухгалтерии советской эпохи. Без этого простого, но надежного устройства не проходила ни одна покупка, а бухгалтеры составляли с ними даже квартальные отчеты.

"Телеграф" расскажет, как работал этот прибор. Их использовали в каждом магазине, на рынке и в бухгалтерии.

Как работали счеты

Принцип работы счетов был максимально простым и одновременно эффективным. Прибор состоял из деревянной рамки с натянутыми металлическими стержнями, на которых размещались косточки – обычно светлые и темные для удобства подсчета. Каждый стержень соответствовал определенному разряду числа: единицы, десятки, сотни и т.д.

Как выглядели счеты

Продавцы и кассиры виртуозно перемещали косточки пальцами, прибавляя и вычитая суммы покупок. Опытные пользователи могли проводить сложные вычисления со скоростью, не уступавшей современным калькуляторам.

Универсальный инструмент

Бухгалтеры активно использовали счеты для ведения отчетности, составления квартальных отчетов и балансов. Во многих учреждениях счета стояли на каждом рабочем столе рядом с папками документов.

Главным преимуществом счетов была их абсолютная надежность. В отличие от электронных приборов, они не нуждались в зарядке, не ломались от влажности или температурных перепадов. При правильном использовании счета гарантировали стопроцентную точность вычислений.

Сегодня счета стали музейными экспонатами и ностальгическими воспоминаниями об эпохе, когда человеческая ловкость и простые механические приборы успешно заменяли сложную электронику.

Ранее "Телеграф" писал, какая игра с резинкой может напомнить о детстве.