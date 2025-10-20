Сэкономите на обогреве: что нужно сделать, чтобы в помещении стало теплее

Хитрость с фольгой пригодится в холодные сезоны

С ухудшением погоды в домах украинцев становится все холоднее. Те, у кого подключено центральное отопление, вынуждены ждать начала отопительного сезона. А вот владельцы индивидуального отопления уже обогревают свои дома. Есть один лайфхак с батареей, который поможет сэкономить на обогреве.

В тиктоке рассказали, что для экономии на обогреве жилья вам понадобятся несколько простых вещей. Речь идет о картоне, скотче, ножницах и фольге. Нужно обмотать картон фольгой блестящей стороной кнаружи и приклеить ее скотчем. Картон с фольгой следует положить за батарею.

Как сэкономить на обогреве

Тепло от батареи будет поступать в помещение вместо того, чтобы поглощаться стеной. Так что в квартире или доме станет значительно теплее. Таким образом вы можете меньше тратить на обогрев помещения, если у вас есть индивидуальное отопление.

Важно не закрывать батареи шторами или мебелью. Это препятствует распространению теплого воздуха в доме. Также постелите на пол ковры или дорожки, поскольку они помогают удерживать тепло.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что следует сделать перед тем, как включать отопление. К примеру, нельзя запускать котел на полную мощность.