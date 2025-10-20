Зекономите на обігріві: що треба зробити, аби у приміщенні стало тепліше

Хитрість із фольгою знадобиться у холодні сезони

Із погіршенням погоди у домівках українців стає все холодніше. Ті, у кого під'єднане центральне опалення, вимушені чекати початку опалювального сезону. А от власники індивідуального опалення вже обігрівають свої помешкання. Є один лайфхак із батареєю який допоможе заощадити на обігріві.

У тіктоці розповіли, що для економії на обігріві помешкання вам знадобляться кілька простих речей. Йдеться про картон, скотч, ножиці та фольгу. Потрібно обмотати картон фольгою блискучою стороною назовні і приклеїти її скотчем. Картон із фольгою треба покласти за батарею.

Як зекономити на обігріві

Тепло від батареї надходитиме у помешкання замість того, щоб поглинатися стіною. Тож у квартирі чи будинку стане значно тепліше. Таким чином ви можете менше витрачати на обігрів помешкання, якщо маєте індивідуальне опалення.

Важливо не закривати батареї шторами або меблями. Це перешкоджає поширенню теплого повітря у помешканні. Також постеліть на підлогу килими або доріжки, оскільки вони допомагають затримувати тепло.

Раніше "Телеграф" розповідав, що слід зробити перед тим, як вмикати опалення. Наприклад, не можна запускати котел на повну потужність.