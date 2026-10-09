В Украине предлагают закрыть юридическую лазейку с призывом юношей до 25 лет: что изменится

Кого могут мобилизовать несмотря на возраст

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В Украине предлагают запретить принудительно мобилизовать мужчин в возрасте до 25 лет независимо от их военно-учетного статуса. Инициатива призвана устранить правовую коллизию, из-за которой отдельных молодых людей могут призвать без их добровольного согласия.

Соответствующая петиция была опубликована на официальном портале электронных петиций Кабинета Министров Украины. Ее автором выступила Виктория Молоканова.

Почему хотят изменить правила мобилизации

По словам автора, хотя общий мобилизационный возраст в Украине составляет от 25 до 60 лет, некоторые мужчины в возрасте 18–24 лет, имеющие статус военнообязанных, могут подлежать принудительному призыву.

Речь идет, в частности, о тех, кто ранее имел статус ограниченно годного, окончил военную кафедру или проходил службу в правоохранительных органах.

По мнению инициатора, призыв молодежи этой возрастной категории создает демографические риски, ограничивает возможности получать образование, создавать семьи и участвовать в будущем восстановлении страны.

"На сегодняшний день в законодательстве остается правовая коллизия. Молодые люди в возрасте 18–24 лет, получившие статус военнообязанных, могут быть мобилизованы без их добровольного согласия. Сохранение генофонда и предоставление молодежи возможности стать опорой для восстановления Украины является критически важным приоритетом", – отмечается в тексте обращения.

Петиция на сайте Кабинета Министров

Каких изменений требуют от Кабмина

Автор призывает премьер-министра и правительство безотлагательно инициировать законодательные изменения, предусматривающие полный запрет принудительной мобилизации мужчин до 25 лет независимо от их военно-учетного статуса.

Также она предлагает подготовить и подать в Верховную Раду законопроект, согласно которому призыв мужчин в возрасте от 18 до 25 лет будет возможен исключительно с их письменного согласия.

Еще одно требование касается воинского учета. Инициатор предлагает разработать механизм перевода мужчин до 25 лет из реестра военнообязанных обратно в реестр призывников до достижения ими соответствующего возраста.

Сбор подписей под обращением начался 8 октября 2026 года. Чтобы Кабинет Министров был обязан рассмотреть петицию, она должна набрать 25 тысяч подписей. На момент публикации петиция находится на этапе сбора голосов. В настоящее время ее поддержали 6 человек, а до завершения сбора подписей остается 91 день.

Контекст "Телеграфа": Подача петиции – это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не является готовым решением власти или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения либо нормативно-правовые акты даже после сбора необходимого количества подписей.

Более подробно о том, что такое петиция, в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-то изменить".