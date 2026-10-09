В Україні пропонують закрити юридичну лазівку з призовом юнаків до 25 років: що зміниться

Кого можуть мобілізувати попри вік

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В Україні пропонують заборонити примусово мобілізувати чоловіків віком до 25 років незалежно від їхнього військово-облікового статусу. Ініціатива має усунути правову колізію, через яку окремих молодих людей можуть призвати без їхньої добровільної згоди.

Відповідну петицію було опубліковано на офіційному порталі електронних петицій Кабінету Міністрів України. Її авторкою виступила Вікторія Молоканова.

Чому хочуть змінити правила мобілізації

За словами авторки, хоча загальний мобілізаційний вік в Україні становить від 25 до 60 років, окремі чоловіки віком 18–24 роки, які мають статус військовозобов'язаних, можуть підлягати примусовому призову.

Йдеться, зокрема, про тих, хто раніше мав статус обмежено придатного, закінчив військову кафедру або проходив службу в правоохоронних органах.

На думку ініціаторки, призов молоді цієї вікової категорії створює демографічні ризики, обмежує можливості здобувати освіту, створювати сім'ї та брати участь у майбутній відбудові країни.

"На сьогодні в законодавстві залишається правова колізія. Молоді люди віком 18–24 роки, які отримали статус військовозобов'язаних, можуть бути мобілізовані без їхньої добровільної згоди. Збереження генофонду та надання молоді можливості стати опорою для відбудови України є критично важливим пріоритетом", — зазначається в тексті звернення.

Петиція на сайті Кабінету Міністрів

Яких змін вимагають від Кабміну

Авторка закликає прем'єр-міністра та уряд невідкладно ініціювати законодавчі зміни, які передбачатимуть повну заборону примусової мобілізації чоловіків до 25 років незалежно від їхнього військово-облікового статусу.

Також вона пропонує підготувати та подати до Верховної Ради законопроєкт, за яким призов чоловіків віком від 18 до 25 років буде можливий виключно за їхньою письмовою згодою.

Ще одна вимога стосується військового обліку. Ініціаторка пропонує розробити механізм переведення чоловіків до 25 років із реєстру військовозобов'язаних назад до реєстру призовників до досягнення ними відповідного віку.

Збір підписів під зверненням почався 8 жовтня 2026 року. Щоб Кабінет Міністрів був зобов'язаний розглянути петицію, вона має набрати 25 тисяч підписів. На момент публікації петиція перебуває на етапі збору голосів. Наразі її підтримали 6 осіб, а до завершення збору підписів залишається 91 день.

Контекст "Телеграфу": Подання петиції — це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Більш докладно про те, що таке петиція у матеріалі: "Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити".

Раніше "Телеграф" розповідав, що із 1 жовтня відстрочку продовжуватимуть по-новому.