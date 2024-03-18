384 тысячи на малыша. Депутат объяснил, потянет ли эту идею бюджет

В Раде зарегистрировали законопроект, увеличивающий помощь в девять раз

На днях на сайте Верховной Рады появился законопроект 11072, предлагающий поднятие выплат на малыша в девять раз. В документе ориентировочной суммы расходов из бюджета нет, но один из соинициаторов проекта Сергей Кузьминых от "Слуги народа" объяснил в комментарии "Телеграфу", потянет ли казна расходы, если документ примут.

По словам Кузьминых, с нынешними показателями рождаемости ощутимая нагрузка на бюджет не изменится. Даже несмотря на то, что сумма выплат должна возрасти. Причина – ужасная демографическая ситуация, ведь в 2020 году в Украине зарегистрировали около 118 тысяч первых родов (рождение первого ребенка), в 2023 году – 13 тысяч 368 первых родов.

"То есть сумма выплаты увеличивается, но возьмите 118 тысяч и 13 тысяч (первенцев, на которых хотят выделить 384 тыс. грн. – ред.) разницу за два года. За этот период упала рождаемость", – объясняет Кузьминых.

Источник: пояснительная записка

В разговоре с "Телеграфом" нардеп заверил, что инициаторы консультировались с Министерством экономики, Министерством соцполитики и Министерством здравоохранения. В то же время, признался — подробных расчетов/прогнозов нагрузки на бюджет все же не проводили.

"Честно, я ее не считал, но, я думаю, она (сумма, — Ред.) точно не будет больше суммы выплаты 2021 года. Я думаю, сумма остаться такая же. Понимаете, на 90% упала рождаемость", — говорит Кузьминых.

Отметим, что проект предусматривает выплату 384,5 тысячи гривен на первого ребенка, 100 прожиточных минимумов (256,3 тыс. грн) на второго, 50 прожиточных минимумов (128,2 тыс. грн) на третьего. Сначала родители получают 20 прожиточных минимумов (сейчас это 51,3 тысячи гривен), остальные выплачиваются в течение следующих 36 месяцев равными частями. Если законопроект примут, то он начнет действовать с 1 января 2025 года.

Больше деталей, что именно предусмотрено в новом проекте о повышении выплат на детей, читайте в статье "Телеграфа": "За рождение ребенка хотят платить 384 тысяч гривен: когда и как это будет".

Ранее Телеграф писал о том, какие домохозяйства получат до 30 тысяч гривен.