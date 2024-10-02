"Многое не было сделано": Подоляк раскритиковал Запад за "мирные предложения" к Украине

Партнерам Украины придется отказаться от того типа отношений с РФ, который был до войны.

Украина не собирается поддаваться заявлениям некоторых западных политиков о том, что лучшим вариантом завершения войны в Украине станет идея оставить России уже оккупированные россиянами территории. В отличие от западных "мечтателей" Украина понимает, что уступки только разожгут аппетиты кремлевского режима, а не остановят российские имперские амбиции.

Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 каналу. По его словам, на Западе, возможно, понимают реальную цену уступок россиянам, однако пока неясно, достаточно ли Запад дорос до принятия реально важных решений.

Например, партнерам Украины придется отказаться от того типа отношений с РФ, который был до войны. Надо будет вернуться к концепции международного права – в адекватной реальности страна-агрессор не могла бы председательствовать в Совбезе ООН, она вообще не могла бы находиться в ООН.

"Многое не было сделано. Все правила ведения войны прописаны давно, но Запад добровольно, в пользу агрессора, отказывается выполнять их. Возникает вопрос, готовы ли там идти на сложные решения?", — поинтересовался Подоляк.

Украина постоянно требует от партнеров соблюдать пункты международного права. Учитывая это, любое предложение заморозить конфликт и отдать России часть украинских территорий – это предложение "мягкой капитуляции" и знак того, что агрессор останется безнаказанным.

"Если Россия после начала агрессии, отменив международное право, останется на оккупированной территории, то в Кремле не произойдет никаких изменений, а агрессор будет чувствовать себя победителем. Россия будет продолжать инвестировать в свои милитарные, пропагандистские программы и не откажется от плана показательно уничтожить Украину. Мы можем финализировать войну только при условии, если будем соблюдать положения международного права. Это означает восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Также Россия должна быть наказана за сам факт агрессии и все преступления, совершенные ей", — резюмировал он.

Между тем, пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, неоднократно пытавшийся "помирить" Украину и Россию, снова берется за дело. Он инициирует проведение "мирного" саммита между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Турции Эрдоган сделал неожиданное заявление, заговорив о деоккупации Крыма. Президент Турции заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права.