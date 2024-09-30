Над выборами работают даже во время войны: в ЦИК рассказали о своих последних решениях

Комиссия должна быть в готовности в любой момент

Центральная избирательная комиссия постоянно вносит изменения в состав территориальных избирательных комиссий. Этот процесс не имеет отношения к каким-либо послевоенным очередным или внеочередным выборам.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик. Он подчеркнул, что изменения в состав территориальных избирательных комиссий, занимающихся организацией и проведением местных выборов, вносятся постоянно, потому что это постоянно действующий орган.

"Изменение в их составе обусловлено представлениями политических партий. Это текущий процесс. Эти комиссии занимаются вопросом поднятия по партийным спискам в случае, когда в советах с количеством избирателей более 10 тысяч возникают вакансии. Там, где выборы проводятся по пропорциональному признаку", — сказал Дубовик. .

Он также сообщил, что эти комиссии также занимаются вопросом отзыва депутатов по народной инициативе или по решению политических партий. Дубовик подчеркнул, что этот процесс продолжается, несмотря на военное положение, поскольку органы местного самоуправления должны работать, а также своевременно доукомплектовываться.

Замглавы ЦИК также объяснил, почему было принято решение о возобновлении функционирования ИКС "Государственный реестр избирателей". По его словам, данная информационная база также используется правоохранительными, антикоррупционными органами, а также органами местных властей.

Дубовик напомнил, что работа данной информационной системы была остановлена с началом широкомасштабного вторжения России. По его словам, ЦИК постепенно восстанавливает ее функционирование, и следующим этапом является восстановление блока системы, связанное с границами избирательных участков, адресами домов и количеством квартир.

"С подготовкой к любым выборам и избирательной кампании это никак не связано. Хотя центральная избирательная комиссия, как орган администрирования выборов, обязана быть в готовности в любой момент, когда высшими органами государственной власти будет принято соответствующее решение. На сегодня такое решение не принимается. И планов по его принятию, по крайней мере мне, неизвестно", — подытожил заместитель главы ЦИК.

Как известно, Центральная избирательная комиссия издала постановления об изменениях в составе территориальных избирательных комиссий. Также ЦИК принял решение о возобновлении функционирования ИКС "Государственный реестр избирателей" в части учета избирательных участков, существующих на постоянной основе.

Напомним, бывший заместитель главы ЦИК Андрей Магера в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" объяснил, о чем говорят такие решения комиссии. Он отметил, что принятие таких решений является обязанностью ЦИК.