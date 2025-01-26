"Війна вже триває": Заходу доведеться битися з РФ наодинці, якщо він зрадить Україну, пишуть ЗМІ

Український президент закликає Європу прокинутися та зрозуміти, з яким небезпечним ворогом вона насправді має справу. Він цілком правий

Західні країни повинні продовжити підтримку України за всяку ціну, оскільки у разі її припинення вони незабаром зіткнуться з більшою та значно страшнішою війною. Це, схоже, дійшло навіть до президента США Дональда Трампа, який кардинально змінив риторику щодо війни в Україні після того, як повернувся в Овальний кабінет.

Про це пише британське видання The Observer, яке виходить на базі іншого видання, The Guardian. Автори матеріалу нагадують, що під час передвиборчої кампанії в США Трамп скаржився на вартість підтримки України та уникав критики мешканця Кремля Володимира Путіна, проте після 20 січня навпаки, різко натиснув на російського правителя, щоб той припинив розв'язану проти Україну війну.

Трамп заявив, що відмова Путіна від переговорів ставить під загрозу Росію та відкрито пригрозив йому, сказавши, що російська економіка розвалюється. Путін повинен "домовитися зараз і припинити цю безглузду війну" або зіткнутися з покаранням – митами, податками та додатковими санкціями.

"Трамп, ймовірно, продовжуватиме виступати проти надання Україні додаткових пакетів військової допомоги на мільярди доларів. Але він може виявити, що його власна риторика невблаганно веде його цим шляхом. У своїх останніх коментарях Путін відкинув загрозу нових санкцій і повторив, що він відкритий до дискусій тет-а-тет. Путін не втримався і від лестощів. Він назвав Трампа "розумним" і "сміливим". Можливо, він думає, що може його обдурити. Можливо, він має рацію – що викликає велике занепокоєння в Україні та Європі", – відзначає видання.

До того ж, звалити путінську економіку буде не так просто. Путін отримує підтримку від китайських союзників, Іран відправляє йому БПЛА та балістичні ракети, а КНДР надає живу силу, яка активно помирає в Курській області. Мешканець Кремля вимагає віддати йому 20% території України, яку окупувала російська армія, а також гарантування з боку США "майбутнього нейтралітету військово роззброєного, "денацифікованого" уряду в Києві".

Загалом Путін щиро вірить, що він перемагає у війні, тому виключає будь-які припинення вогню, а вимагає прийняття Києвом усіх умов, які висунув Кремль, а також намагається замахнутися на перетворення на свою користь світового порядку. Він веде неоголошену війну проти західних країн – інциденти з кабелями на Балтиці, зупинений британським підводним човном російський шпигунський корабель, та інші подібні інциденти фактично є першими боями цієї неоголошеної війни.

"Розмова йде вже не лише про нинішню війну в Україні. Йдеться про майбутню війну між Росією і Заходом. За деякими показниками, ця велика війна, неоголошена і прихована, вже триває… Путін зображує свою країну як таку, що бере участь в ескалації глобальної боротьби з міжнародним порядком, очолюваним США. Він і його союзники прагнуть його перевернути. Це ширший контекст, в якому Трамп, Кір Стармер та інші лідери НАТО повинні тепер плавати – або потонути", – зазначає видання.

Видання підкреслює, що саме тому західні країни повинні почути заклик президента України Володимира Зеленського до надання зброї та "миру через силу". НАТО повинен подвоїти бюджети на національну оборону. Зеленський має рацію, оскільки закликає Європу прокинутися та зрозуміти, з яким небезпечним ворогом вона насправді має справу.

"Стармер мав рацію, коли під час нещодавніх візитів до України та Польщі закликав союзників "подвоїти" підтримку Києва задля досягнення "миру на умовах України". Марк Рютте, генсек НАТО, має рацію, закликаючи до збільшення бюджетів на національну оборону. І Зеленський має рацію, закликаючи Європу в цілому прокинутися та усвідомити всю глибину російської загрози, виконати свої глобальні зобов'язання – і бути готовою, наприклад, відправити десятки тисяч військових в Україну для забезпечення режиму припинення вогню і стримування нової агресії. Навіть Трамп, можливо, повільно усвідомлює, що в разі перемоги Путіна миру не буде ніде", – резюмують автори.

Тим часом експерти вважають, що замість вимог про надання Україні членства в НАТО Києву варто зосередитись на більш працюючих механізмах. І для нас тут принципово важливими є Сполучені Штати, бо це єдина країна, яка може стримувати Росію.

Поки на Заході сперечаються про вступ України в НАТО, гарантією нашої безпеки може бути ще один варіант, досить успішно використовуваний демократичними країнами на Далекому Сході. Він поширюється на держави, що не є членами Північноатлантичного альянсу.