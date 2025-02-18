Келлог уже готовится к визиту в Украину

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог вошел в переговорную группу с РФ. Вашингтон назначил его официальным представителем в предстоящих переговорах.

Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, пишут российские СМИ. Также стало известно, что Келлог планирует начать работу в ближайшее время и уже сегодня, 18 февраля, отправится в Украину.

По информации агентства Reuters, Келлог уже готовится к визиту в Украину. Он, вероятно, прибудет раньше, чем сообщал Владимир Зеленский. Напомним, президент говорил, что ждет Кита Келлога в Украине 20 февраля.

Перед этим спецпредставитель Дональда Трампа принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. На конференции в Мюнхене Келлог заявил, что "никто не будет навязывать" Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Москвой против воли Киева.

Ранее мы писали, что Келлог подверг критике санкции против России. Он отметил, что президент Трамп готов их удвоить, чтобы вынудить российскую сторону остановить войну против Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что США и Россия провели переговоры в Саудовской Аравии. Однако российско-американские переговоры вызывают беспокойство и ярость в Украине.