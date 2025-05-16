"Иногда выгодно не иметь посла": Кулеба рассказал, почему в некоторых странах нет украинских дипломатов

Иногда экономически невозможно удерживать посольство, а иногда нужно подать стране сигнал о плохих отношениях.

Украина по состоянию на май 2025 года не имеет собственных послов во многих государствах мира. С частью стран разорваны дипломатические отношения, а в других посла до сих пор не назначили. Впрочем, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает: государству иногда выгодно просто не иметь посла в некоторой стране в течение определенного времени.

Об этом он рассказал в разговоре с Раминой Эсхакзай. По словам Кулебы, причины всего две: экономическая и политическая. В частности, иногда дело назначения или неназначения посла упирается в одну-единственную проблему – деньги на его содержание.

"Содержание посла — это самая дорогая статья бюджета. Если у твоей страны финансовый кризис, если не хватает денег, то открою большую тайну – некоторые страны не получают послов, потому что просто государству нужно экономить деньги. Министр иностранных дел не является самым дорогим в содерживании лицом в украинской дипломатии. Им является посол", – пояснил он.

Вторая причина не иметь посла в иностранном государстве – сигнал ухудшения отношений, если в отношениях между государствами есть какой-то кризис. Посла в таком случае обычно вызывают "на консультации" в свою столицу. Это дипломатический способ подать сигнал, что отношения между государствами оказались под угрозой, потому что хуже отзыва посла – только разрыв дипломатических отношений.

"То есть это такой суперотрицательный сигнал. Например, когда я был послом Украины при Совете Европы и, несмотря на там, трехлетнюю борьбу успешную против возвращения российской делегации в парламентскую ассамблею Совета Европы, ПАСЕ, когда все-таки россиян вернули, Киев в знак протеста как свидетельство кризиса, который наступил в отношениях между Украиной и Советом Европы, вызвал своего посла, то есть меня, на консультации в Киев. И я приехал в Киев и сидел в Киеве. Поэтому есть экономическая причина не иметь посла, и есть политическая причина не иметь посла. Но еще раз подчеркиваю, это работает только в течение определенного времени. Все равно и в первом, и во втором случае, в конце концов, посол возвращается", – отметил он.

Отметим, по состоянию на конец 2024 года украинского посла не было в более чем 90 странах. С Россией, Сирией, Нигером, Мали и Северной Кореей разорваны дипломатические отношения, с Беларусью их еще не разорвали, но посла там нет. Также отсутствуют послы в некоторых странах Европы (там их заменяют временные поверенные в делах) и в большинстве стран Африки (или нет посольств, или посол назначается "по совместительству").

21 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о кадровых перестановках среди послов Украины. Они коснулись не только представителей страны мира, но и ООН. При этом после первой волны увольнений и назначений было анонсировано, что перестановки в посольствах Украины будут продолжаться. Среди прочего, наконец, был назначен посол в Венгрию. В феврале 2025 года были назначены послы в Молдове и Уругвае, где места оставались вакантными.

Напомним, что ранее Кулеба рассказал о том, сколько зарабатывают украинские дипломаты. По его словам, быть дипломатом в Украине – это не о больших зарплатах, а о государственной службе, самоотверженности и долгой игре. Условия труда в центральном аппарате МИД существенно отличаются от тех, которые предлагаются сотрудникам в заграничных командировках.

Кулеба также оценил шансы Украины сохранить ядерное оружие в 1990-х годах. По его мнению, сохранить ядерный арсенал якобы было невозможно, но можно было обменять его на более крупные "плюсы" – в то время все зависело от политической воли и переговорных способностей тогдашнего руководства. Вместо 400 миллионов долларов и формальных гарантий дружбы с США и странами Запада Украина могла выторговать более серьезные гарантии и ресурсы.