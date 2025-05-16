"Іноді вигідно не мати посла": Кулеба розповів, чому в деяких країнах немає українських дипломатів

Іноді економічно неможливо утримувати посольство, а іноді потрібно подати країні сигнал про погані відносини

Україна станом на травень 2025 року не має власних послів у багатьох державах світу. З частиною країн розірвані дипломатичні відносини, а в інших посла досі не призначили. Втім, колишній міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба стверджує: державі інколи вигідно просто не мати посла в деякій країні протягом певного часу.

Про це він розповів у розмові з Раміною Есхакзай. За словами Кулеби, причини загалом дві: економічна та політична. Зокрема, іноді справа призначення, або непризначення посла упирається в одну-єдину проблему – гроші на його утримання.

"Утримання посла — це найдорожча стаття бюджету. Якщо у твоєї країни фінансова криза, якщо не вистачає грошей, то відкрию велику таємницю – деякі країни не отримують послів, тому що просто державі треба економити гроші. Міністр закордонних справ не є найдорожчою в витримуванні особою в українській дипломатії. Ним є посол", – пояснив він.

Друга причина не мати посла в іноземній державі – це сигнал погіршення відносин, якщо у стосунках між державами є якась криза. Посла в такому випадку зазвичай викликають "на консультації" до своєї столиці. Це дипломатичний спосіб подати сигнал, що стосунки між державами опинилися під загрозою, бо гірше відкликання посла – тільки розрив дипломатичних відносин.

"Тобто це такий супернегативний сигнал. Наприклад, коли я був послом України при Раді Європи та попри там трирічну боротьбу успішну проти повернення російської делегації до парламентської асамблеї Ради Європи, ПАРЄ, коли все-таки росіян повернули, Київ на знак протесту, як свідчення кризи, яка настала у стосунках між Україною і Радою Європи, викликав свого посла, тобто мене, на консультації до Києва. І я приїхав до Києва і сидів в Києві. Тому, є економічна причина не мати посла, і є політична причина не мати посла. Але ще раз наголошую, це працює тільки протягом певного часу. Все одно і в першому, і в другому випадку, зрештою, посол повертається", – зазначив він.

Зазначимо, станом на кінець 2024 року українського посла не було в понад 90 країнах. З Росією, Сирією, Нігером, Малі та Північною Кореєю розірвано дипломатичні відносини, з Білоруссю не розірвали, але посла там немає. Також відсутні посли в деяких країнах Європи (там їх заміняють тимчасові повірені у справах) та у більшості країн Африки (або немає посольств, або посол призначається "за сумісництвом").

21 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про кадрові перестановки серед послів України. Вони торкнулись не тільки представників у країни світу, а й в ООН. При цьому після першої хвилі звільнень та призначень було анонсовано, що перестановки у посольствах України продовжуватимуться. Серед іншого, нарешті було призначено посла до Угорщини. В лютому 2025 року було призначено послів у Молдові та Уругваї, де місця залишалися вакантними.

Нагадаємо, що раніше Кулеба розповів про те, скільки заробляють українські дипломати. За його словами, буди дипломатом в Україні – це не про великі зарплати, а про державну службу, самовідданість і довгу гру. Умови праці в центральному апараті МЗС суттєво відрізняються від тих, що пропонуються співробітникам у закордонних відрядженнях.

Також Кулеба оцінив шанси Україні зберегти ядерну зброю у 1990-х роках. На його думку, зберегти ядерний арсенал нібито було неможливо, але можна було обміняти його на більші "плюси" – в той момент усе залежало від політичної волі та переговорних здібностей тодішнього керівництва. Замість 400 мільйонів доларів і формальних гарантій дружби з США та країнами Заходу, Україна могла виторгувати серйозніші гарантії та ресурси.