Не украл – не россиянин: Кремль стащил у Украины идею создания войск беспилотных систем

Путин считает, что кража украинских идей поможет российской армии стать сильнее

Российский режим работает над созданием собственных войск беспилотных систем – аналога созданных в 2024 году украинских Сил беспилотных систем. Поскольку россиян, как общеизвестно, не могут создать ничего собственного, Кремль просто украл украинскую идею СБС.

О создании новых войск заявил российский правитель Владимир Путин на совещании с военными. Он заявил что нужно, мол, максимально быстро обеспечить развертывание этого рода войск в России.

"Сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие. Мы знаем, как противник действует. Но в общем не где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт, для того, чтобы создать этот род войск", — дерзко заявил он.

"Накоплением опыта" Путин назвал кражу украинских идей, а на чем базируется его заявление о якобы отсутствии отставания – вообще непонятно. Также Путин заявил, что российские военные должны внедрять в свое вооружение "перспективные цифровые технологии и искусственный интеллект" – что должно стать своеобразным "тревожным звоночком" для западных стран.

Напомним, что 6 февраля 2024 года в Украине был создан новый род войск – Силы беспилотных систем (СБС). 10 июня 2024 года полковник Вадим Сухаревский был официально назначен на должность командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Сухаревского уволили с должности в начале июня 2025 и перевели на другую должность. Вместо него командующим СБС назначили Роберта Бровди — "Мадяра", основателя и бессменного командира "Птиц Мадяра", которые с 2022 года выросли из небольшой группы военных в полноценную отдельную бригаду СБС.