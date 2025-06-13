Не вкрав – не росіянин: Кремль поцупив в України ідею створення військ безпілотних систем

Путін вважає, що крадіжка українських ідей допоможе російській армії стати сильніше

Російський режим працює над створенням власних військ безпілотних систем – аналога створених у 2024 році українських Сил безпілотних систем. Оскільки росіян, як загальновідомо, не можуть створити нічого власного, Кремль просто поцупив українську ідею СБС.

Про створення нових військ заявив російський правитель Володимир Путін під час наради з військовими. Він заявив, що потрібно, мовляв, максимально швидко забезпечити розгортання цього роду військ в Росії.

"Зараз у нас створюються війська безпілотних систем як окремий рід військ, і треба забезпечити їхнє максимально швидке і якісне розгортання і розвиток. Ми знаємо, як противник діє. Але загалом не‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ вважаю, що ми десь у чомусь тут запізнюємося. Щобільше, мені здається, що ми накопичили хороший досвід, для того, щоб створити цей рід військ", – зухвало заявив він.

"Накопиченням досвіду" Путін назвав крадіжку українських ідей, а на чому базується його заява про нібито відсутність відставання – взагалі незрозуміло. Також Путін заявив, що російські військові повинні впроваджувати у своє озброєння "перспективні цифрові технології та штучний інтелект" – що повинно стати своєрідним "тривожним дзвіночком" для західних країн.

Нагадаємо, що 6 лютого 2024 року в Україні було створено новий рід військ – Сили безпілотних систем (СБС). 10 червня 2024 року полковника Вадима Сухаревського було офіційно призначено на посаду командувача Силами безпілотних систем Збройних сил України.

Сухаревського звільнили з посади на початку червня 2025 року та перевели на іншу посаду. Замість нього командувачем СБС призначили Роберта Бровді – "Мадяра", засновника та беззмінного командира "Птахів Мадяра", які з 2022 року виросли з невеликої групи військових до повноцінної окремої бригади СБС.