В Европе только одна из них, где снова не обойдется без России

Балтийские страны остаются в списке уязвимых целей для Кремля, но они — лишь часть более широкой картины. Тревожные сигналы уже звучали в этом году: весной произошло ракетное противостояние Индии и Пакистана, а летом Израиль начал войну с Ираном.

Вот краткий путеводитель по самым горячим точкам мира, местам, где нелогичная логика войны с наибольшей вероятностью возобладает в следующий раз, пишет Politico.

Индия – Пакистан

В начале мая напряжённость между двумя ядерными державами достигла критической точки. После теракта в Кашмире стороны несколько дней обменивались ракетными ударами по военным объектам, пока не было достигнуто перемирие. Это стало самым серьёзным обострением за десятилетия.

Спор о Кашмире тянется с 1947 года, когда Индия и Пакистан возникли после раздела Британской Индии. За это время были войны 1965, 1971 и 1999 годов, а также многочисленные стычки. Индия обвиняет Пакистан в поддержке террористов на своей территории.

По оценкам, у Пакистана около 170, а у Индии 180 ядерных боезарядов. Любая война нанесёт колоссальный ущерб: разрушенные города, радиоактивные осадки и возможная "ядерная зима", способная вызвать глобальный голод.

Эксперты отмечают, что эскалация может развиваться стремительно: атаки по военным базам разрушают системы управления, и риск применения ядерного оружия резко возрастает. При этом пакистанская доктрина предполагает низкий порог его использования.

Однако масштабная война маловероятна. Индия сосредоточена на соперничестве с Китаем и экономическом развитии, а Пакистан вынужден решать внутренние проблемы — от Белуджистана до пуштунских районов. Эти факторы сдерживают обе стороны от катастрофического сценария.

Китай – Тайвань

Тайваньский пролив считается одним из главных очагов будущих конфликтов. Си Цзиньпин открыто говорит о намерении вернуть остров, который никогда не контролировался материковым Китаем. Между тем тайваньцы всё меньше заинтересованы в объединении.

Для США Тайвань — ключевой тест на лидерство в XXI веке. Несмотря на отсутствие формального договора, Вашингтон обещает поддержку острову, но остаются сомнения, насколько решительно США готовы противостоять Китаю. Военные прогнозы показывают: длительный конфликт приведёт к тяжёлым потерям и дефициту вооружений.

Вторжение считается возможным к 2027 году: Китай активно готовит армию и проводит учения. Для Си это вопрос личного наследия — после контроля над Тибетом и Гонконгом Тайвань остаётся "незавершённой задачей". Чем сильнее остров отдаляется от Пекина, тем выше риск, что лидер сочтёт время ограниченным.

Однако прямое вторжение остаётся маловероятным. Китайская армия коррумпирована, неопытна и не имеет боевого опыта с 1979 года. Сложность десантной операции, уроки неудачного российского вторжения в Украину и альтернатива в виде блокады или экономического давления сдерживают Пекин. Для США же участие в прямом конфликте стало бы крайне рискованным шагом.

Россия – страны Балтии (НАТО)

Эстония, Латвия и Литва — небольшие государства, что делает их уязвимыми для России, стремящейся вернуть "исторические территории" и проверить прочность НАТО. Возможные действия Москвы могут начаться не с открытого вторжения, а с гибридных атак — диверсий, поджогов или провокаций, призванных избежать немедленного применения статьи 5 альянса.

Любое нападение на Балтию станет испытанием для США: действительно ли Вашингтон готов защищать Ригу или Вильнюс ценой риска удара по собственным городам? Колебания Трампа в поддержке НАТО делают ситуацию ещё более опасной. Если же Россия атакует и другие страны альянса, например Польшу или Германию, США окажутся в ещё более сложном положении.

Путин не скрывает стремления воссоздать империю и подорвать западный порядок, а захват Балтии стал бы сильнейшим ударом по НАТО. Но на пути стоит Украина: война уже истощила российскую армию, потерявшую сотни тысяч людей и тысячи единиц техники. По оценкам западных разведок, потенциал России серьёзно ослаблен, что делает крупную операцию против НАТО маловероятной.

Индия – Китай

Пограничный спор уходит корнями в колониальную эпоху: Китай не признал границу, установленную в 1914 году, а в 1962-м войны за Гималаи унесли тысячи жизней. С тех пор конфликты вспыхивали снова, а "линия фактического контроля" остаётся источником напряжённости между двумя ядерными державами.

Речь идёт о малонаселённых горных долинах, но последствия могут выйти далеко за их пределы. Китай может использовать войну как демонстрацию силы для региона и испытание США, а Индия всё активнее сближается с Вашингтоном на фоне давления Пекина.

Риск войны высок: в 2020 году в долине Галван произошла смертельная рукопашная схватка без огнестрельного оружия, что показало, насколько нестабилен регион. Отсутствие каналов связи и договоров повышает опасность случайной эскалации.

Однако полномасштабная война маловероятна. И Пекину, и Дели дорого обходится внутренняя экономика, а конфликт угрожал бы их развитию. Международное давление и взаимная заинтересованность в стабильности удерживают стороны от решительных шагов.

Корейский полуостров

Корейская война так и не завершилась, и между Севером и Югом остаётся демилитаризованная зона — одна из самых укреплённых в мире. Сеул находится в зоне прямого удара, а 30 тысяч американских военных на полуострове автоматически становятся целью в случае эскалации.

Риски огромны: Северная Корея остаётся закрытой и непредсказуемой. Ядерное оружие — главный инструмент выживания режима Ким Чен Ына. В случае угрозы власти он может пойти на крайние шаги. Дополнительную нестабильность могут вызвать другие мировые кризисы: сомнения в надёжности США подтолкнут Южную Корею и Японию к созданию собственных арсеналов.

Опасность войны сохраняется: КНДР изнурена голодом, а лидерство Ким Чен Ына строится на демонстрации силы. Любое ощущение угрозы может спровоцировать военную авантюру.

Тем не менее полномасштабный конфликт маловероятен. Арсенал Пхеньяна ограничен и ненадёжен, а текущая ситуация остаётся относительно стабильной. Ким ощущает себя защищённым, и, по мнению экспертов, в данный момент у него нет интереса к новой войне.

"В конечном счёте, возможно, наш самый большой риск — это не один из конфликтов, которые геополитические стратеги давно изучают в военных играх и официальных документах. Скорее, это может быть что-то, что пока не попало в поле зрения чьего-либо радара, объявленное в твите поздно ночью или рано утром или в посте в Truth Social (социальная сеть Дональда Трампа –ред.), что перевернёт мировой порядок", – резюмирует Politico.

Напомним, российские расходы на войну слишком высокие, а потому для Кремля важно закончить войну в скором времени. В официальных российских документах говорилось, что "украинский вопрос должен быть решен до 2026 года".