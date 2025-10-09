В Украине разработали критерии для стран, с которыми будут введены множественное гражданство: детали

Учитываться будет большое количество факторов, при наличии которых будет приниматься решение

Кабинет Министров Украины принял постановление с критериями для стран, с которыми Украина может ввести институт множественного гражданства. Критерии учитывают ряд факторов, включая членство в Европейском союзе, применение санкций против России и другое.

Что нужно знать:

Ряд критериев, разработанных КМУ, охватывает большое количество факторов

Список государств, с которыми можно внедрить множественное гражданство, сформируют отдельно

Законопроект о множественном гражданстве был одобрен Верховной Радой и президентом еще в июле

Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, приоритетными странами будут те, которые входят в круг ближайших союзников Украины — именно с ними в первую очередь введут институт множественного гражданства и дадут возможность упрощенного гражданства Украины. Что касается критериев, разработанных КМУ, то они следующие:

учитывается членство в G7;

учитывается членство в Евросоюзе;

учитывается применение санкций против России за агрессию против Украины;

учитывается поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;

учитывается позиция при голосовании в международных организациях;

учитывается наличие отношений стратегического или иного вида партнерства;

учитываются уровень и перспективы развития двусторонних отношений;

учитывается финансовая поддержка Украины;

учитываются другие критерии, которые могут оказать существенное влияние на обеспечение национальных интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики.

"Впереди вопрос — перечень конкретных иностранных государств будет определен отдельно. Постановление определяет порядок его формирования и утверждения таких иностранных государств Кабинетом Министров Украины", — добавил Сибига.

Он также подчеркнул, что ключевая аудитория таких нововведений – это украинские общины в мире. Этнические украинцы из многих государств смогут стать украинскими гражданами, но при этом сохранить свое иностранное гражданство.

"Зарубежные украинцы всех поколений знают, насколько это долгожданный шаг. Многие ждали его годами. Потенциально речь идет об увеличении количества граждан Украины — ведь сотни тысяч этнических украинцев и их потомков смогут восстановить правовую связь со своей Родиной", — резюмировал.

Институт множественного гражданства в Украине: что известно

18 июня 2025 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №11469 о введении множественного гражданства в стране. А уже 15 июля президент Владимир Зеленский подписал документ. В документе перечисляются основания получения множественного гражданства: получение двух гражданств ребенком при рождении, получение двух гражданств украинским ребенком при усыновлении иностранцами, получение двух гражданств при женитьбе на иностранце и т.д.

Также множественное гражданство допускается для тех, кто получил его при достижении совершеннолетия в другом государстве по его законам. Также если хотя бы один из родителей является гражданином Украины — ребенок получает гражданство. Также это касается детей, рожденных на территории Украины, если у них нет другого гражданства.

Кстати, "Телеграф" рассказывал, что двойное гражданство не станет преградой для мобилизации. Украинское гражданство все равно учитывается, поэтому такие люди имеют полное право мобилизовать.