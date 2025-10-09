В Україні розробили критерії для країн, з якими запровадять множинне громадянство: деталі

Враховуватися буде велика кількість факторів, за наявності яких буде прийматися рішення

Кабінет міністрів України ухвалив постанову з критеріями для країн, з якими Україна може запровадити інститут множинного громадянства. Критерії враховують низку факторів, в тому числі членство у Європейському союзі, застосування санкцій проти Росії та інше.

Що треба знати:

Низка критеріїв, розроблених КМУ, охоплює велику кількість факторів

Список держав, з якими можна впровадити множинне громадянство, сформують окремо

Законопроєкт про множинне громадянство був схвалений Верховною Радою та президентом ще в липні

Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, пріоритетними країнами будуть ті, які входять до кола найближчих союзників України — саме з ними в першу чергу запровадять інститут множинного громадянства та нададуть можливість спрощеного набуття громадянства України. Щодо критеріїв, які розробив КМУ, то вони наступні:

враховується членство в G7;

враховується членство в Євросоюзі;

враховується застосування санкцій проти Росії за агресію проти України;

враховується підтримка незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України;

враховується позиція під час голосування в міжнародних організаціях;

враховується наявність відносин стратегічного або іншого виду партнерства;

враховуються рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;

враховується фінансова підтримка України;

враховуються інші критерії, які можуть мати істотний вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

"Випереджу питання — перелік конкретних іноземних держав буде визначений окремо. Постанова визначає порядок його формування та затвердження таких іноземних держав Кабінетом Міністрів України", — додав Сибіга.

Він також підкреслив, що ключова аудиторія таких нововведень — це українські громади у світі. Етнічні українці з великої кількості держав зможуть стати українськими громадянами, але при цьому зберегти своє іноземне громадянство.

"Закордонні українці всіх поколінь знають, наскільки це довгоочікуваний крок. Багато з них чекали на нього роками. Потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України — адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв'язок зі своєю Батьківщиною", — резюмував Сибіга.

Інститут множинного громадянства в Україні: що відомо

18 червня 2025 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11469 про запровадження множинного громадянства в країні. А вже 15 липня президент Володимир Зеленський підписав документ. В документі перераховуються підстави отримання множинного громадянства: отримання двох громадянств дитиною при народженні, отримання двох громадянств українською дитиною при усиновленні іноземцями, отримання двох громадянств при одруженні з іноземцем тощо.

Також множинне громадянство допускається для тих, хто отримав його при досягненні повноліття в іншій державі за її законами. Також, якщо хоча б один з батьків є громадянином України — дитина отримує громадянство. Також це стосується дітей, народжених на території України, якщо вони не мають іншого громадянства.

До речі, "Телеграф" розповідав, що подвійне громадянство не стане перепоною для мобілізації. Українське громадянство все одно враховується, тому таких людей мають повне право мобілізувати.