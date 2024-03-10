"Арсенал" — "Порту": букмекери назвали шанси команд у боротьбі за чвертьфінал Ліги чемпіонів

Фахівці назвали ймовірного чвертьфіналіста ЛЧ у цій парі

У вівторок, 12 березня, "Арсенал" прийме "Порту" в рамках гри-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — "Порту".

На думку фахівців, у наступний раунд головного єврокубка вийдуть Каноніри. Про це повідомляє Favbet.

Аналітики пропонують зробити ставку на прохід "Арсеналу" у наступний раунд ЛЧ з коефіцієнтом 1,34. Одночасно подібний успіх "Порту" менш ймовірний — 3,34. Додамо, що шанси гостей на перемогу у Лондоні Favbet оцінив у 7%, а господарів – у 78%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Арсенал" — "Порту":

Favbet: (перемога "Арсеналу" 1,25 — нічия 6,30 — перемога "Порту" 14,00)

William Hill: (1,20 — 6,50 — 13,00)

Bwin: (1,23 — 6,25 — 12,50)

Матч "Арсенал" — "Порту" відбудеться у Лондоні на стадіоні "Арсенал". У першій грі Пушкарі програли "Драконам" з рахунком 0:1.

Нагадаємо, український коментатор Павло Посохов звернув увагу телеглядачів матчу "Порту" — "Арсенал" на проблему блокади українського кордону польськими фермерами, які під час акції протесту розсипали українське зерно.