Босния и Герцеговина - Украина: букмекеры порадовали прогнозом на отборочный матч Евро-2024

Специалисты отдают небольшое предпочтение украинцам

В четверг, 21 марта, сборная Украины по футболу попытается пройти команду Боснии и Герцеговины в рамках стыкового раунда квалификации на чемпионат Европы-2024. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина — Украина.

По мнению букмекеров, в следующий раунд отбора пробьется именно наша команда. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты отдают предпочтение украинцам — коэффициент на проход Сине-желтых 1,51, в то же время у хозяев шансы заметно ниже — коэффициент 2,76. Добавим, что аналитики Favbet оценили вероятность победы гостей в 47%, а Боснии и Герцеговины — в 25%.

Прогноз букмекеров на матч отбора на чемпионат Европы-2024 Босния и Герцеговина — Украина:

Favbet: (победа Боснии и Герцеговины 3,85 — ничья 3,60 — победа Украины 2,07)

William Hill: (3,70 — 3,50 — 2,00)

Bwin: (3,75 — 3,40 — 2,00)

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится в Зенице (Босния и Герцеговина) на стадионе "Билино Поле". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть эту встречу в прямом эфире в Украине.

Добавим, что Сине-желтых в этой игре устроит лишь победа. В случае успеха украинские футболисты выйдут в финал квалификации, где сыграют с победителем поединка Израиль — Исландия. С расписанием, результатами и видеообзорами игр сборной Украины можно ознакомиться на сайте "Телеграф".