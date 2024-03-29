"Баварія" — "Боруссія" Д: онлайн-трансляція матчу Бундесліги

Дер-Класікер пройде в Мюнхені

У суботу, 30 березня, мюнхенська "Баварія" у рамках центральної гри 27-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2023/24 зіграє проти дортмундської "Боруссії". Минулого сезону саме ці команди билися за "золото" у Бундеслізі.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — "Боруссія" Д. Зустріч відбудеться на "Альянц Арені", початок поєдинку — о 19:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Баварія" — "Боруссія" Д — початок о 19:30 (оновлюється)

Німецьке дербі цього року не є битвою за "золото", проте поразка однієї з команд погіршить їхню ситуацію в турнірній таблиці. Наприклад, "Баварія" ризикує відпустити "Баєр", що лідирує, у відрив, а "Боруссія" Д може вилетіти з топ-4 команд. Проте класичне німецьке дербі завжди має принциповий характер. До речі, в останніх 11 матчах Джмелі не перемагали баварців, про що й похвалилася пресслужба "Баварії".

Раніше "Телеграф" повідомляв, де переглянути гру "Баварія" — "Боруссія" Д в Україні. Крім того, букмекери визначили фаворита цього протистояння. Нагадаємо, обидва клуби пробилися у чвертьфінал Ліги чемпіонів.