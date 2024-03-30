"Бавария" - "Боруссия" Д: Дер-Класикер завершился громкой сенсацией (видео)

"Боруссия" Д победила в Мюнхене впервые с 2014 года

В субботу, 30 марта, мюнхенская "Бавария" в рамках центральной игры 27-го тура чемпионата Германии сезона 2023/24 принимала дортмундскую "Боруссию". К слову, обе команды продолжают свои выступления в Лиге чемпионов.

Поединок, проходивший в Мюнхене на "Альянц-Арене", завершился со счетом 2:0 в пользу дортмундцев. Об этом сообщает "Телеграф".

Игра началась с довольно быстрого гола. На 10-й минуте Карим Адейеми вышел на свидание с кипером хозяев и переиграл того в ближнем бою. Мюнхенцы после этого завладели мячом и часто атаковали, однако Гарри Кейну чуть-чуть не хватало точности, чтобы сравнять счет, также блестяще на линии ворот в одном из эпизодов сыграл Матс Хуммельс.

Второй тайм неожиданно начался с атак гостей — лишь мастерство Свена Ульрайха не позволило дортмундцам удвоить преимущество. После этого "Бавария" полностью завладела инициативой и начала штурмовать ворота гостей. В итоге "Боруссия" Д не только устояла, но и забила еще — постарался Юлиан Рюэрсон.

Полный видеообзор матча "Бавария" — "Боруссия" Д:

Напомним, в прошлом сезоне "Бавария" и "Боруссия" Д вели борьбу за серебряную салатницу до последнего тура. Невероятно, но Шмели упустили титул, не сумев обыграть "Майнц".

Ранее сообщалось, что в юношеской сборной Украины прогремел скандал из-за игрока "Боруссии" Д. Отечественные специалисты не заметили перспективного украинца, играющего в топ-клубе Европы.