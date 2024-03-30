"Баварія" — "Боруссія" Д: Дер-Класікер завершився гучною сенсацією (відео)

"Боруссія" Д перемогла у Мюнхені вперше з 2014 року

У суботу, 30 березня, мюнхенська "Баварія" у рамках центральної гри 27-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2023/24 приймала дортмундську "Борусію". До речі, обидві команди продовжують свої виступи у Лізі чемпіонів.

Поєдинок, що проходив у Мюнхені на "Альянц-Арені", завершився з рахунком 2:0 на користь дортмундців. Про це повідомляє "Телеграф".

Гра почалася із досить швидкого гола. На 10-й хвилині Карім Адеємі вийшов на побачення з кіпером господарів і переграв того у ближньому бою. Мюнхенці після цього заволоділи м’ячем і часто атакували, проте Гаррі Кейну не вистачало точності, щоб зрівняти рахунок, також блискуче на лінії воріт в одному з епізодів зіграв Матс Хуммельс.

Другий тайм несподівано розпочався з атак гостей – лише майстерність Свена Ульрайха не дозволила дортмундцям подвоїти перевагу. Після цього "Баварія" повністю заволоділа ініціативою та почала штурмувати ворота гостей. У результаті "Боруссія" Д не тільки встояла, а й забила ще — постарався Юліан Рюерсон.

Повний відеоогляд матчу "Баварія" — "Боруссія" Д буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, минулого сезону "Баварія" та "Боруссія" Д вели боротьбу за срібну салатницю до останнього туру. Неймовірно, але Джмелі втратили титул, не зумівши обіграти "Майнц".

Раніше повідомлялося, що у юнацькій збірній України прогримів скандал через гравця "Боруссії" Д. Вітчизняні фахівці не помітили перспективного українця, який грає у топклубі Європи.