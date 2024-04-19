Украинский телеканал и известный волонтер помирились: скандал поможет Харькову закрыть небо

Скандальная история неожиданно поможет украинскому городу

Известный харьковский бизнесмен, меценат и волонтер Юрий Сапронов принял извинения от телеканала Setanta Sports. Скандальный инцидент и последующая огласка в итоге перерастут в помощь Харькову, который страдает от обстрелов со стороны РФ.

Сапронов в ответ на извинения от украинского спортивного телеканала предложил в Facebook собрать деньги на систему РЭБ, которая поможет закрыть небо Харькова от "шахедов".

"Я принимаю ваши извинения. Спасибо. Проехали. Спасибо за предложение помощи моему родному городу", — написал Юрий.

Сапронов предложил Setanta Sports вместе собрать деньги на защиту харьковского неба, используя свои соцсети и медиа возможности телеканала.

В сети с восторгом восприняли примирение волонтера и телеканала. Пользователи массово пишут, что готовы поддержать их общую инициативу.

Напомним, во время теннисного матча украинки Элины Свитолиной на Кубке Билли Джин Кинг из студии выгнали Сапронова, которого телеканал пригласил в эфир. Все из-за того, что эксперт говорил на русском языке. Отметим, в сети поддержали Юрия и призвали телеканал извиниться. Добавим, что сборная Украины проиграла Румынии со счетом 2:3.