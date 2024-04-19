Український телеканал та відомий волонтер помирилися: скандал допоможе Харкову закрити небо

Скандальна історія несподівано допоможе українському місту

Відомий харківський бізнесмен, меценат та волонтер Юрій Сапронов прийняв вибачення від телеканалу Setanta Sports. Скандальний інцидент і подальший розголос у результаті переростуть у допомогу Харкову, який страждає від обстрілів з боку РФ.

Сапронов у відповідь на вибачення від українського спортивного телеканалу запропонував у Facebook зібрати гроші на систему РЕБ, яка допоможе закрити небо Харкова від "шахедів".

"Я приймаю ваші вибачення. Дякую. Проїхали. Дякую за пропозицію допомоги моєму рідному місту", — написав Юрій.

Сапронов запропонував Setanta Sports разом зібрати гроші на захист харківського неба, використовуючи свої соцмережі та медіа можливості телеканалу.

У мережі із захопленням сприйняли примирення волонтера та телеканалу. Користувачі масово пишуть, що готові підтримати їхню спільну ініціативу.

Нагадаємо, під час тенісного матчу українки Еліни Світоліної на Кубку Біллі Джин Кінг зі студії вигнали Сапронова, якого телеканал запросив до ефіру. Все через те, що експерт говорив російською мовою. Зазначимо, у мережі підтримали Юрія та закликали телеканал вибачитися. Додамо, що збірна України програла Румунії з рахунком 2:3.