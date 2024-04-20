"Ман Сити" - "Челси": онлайн-трансляция полуфинала Кубка Англии

Победитель выйдет в финал турнира

В субботу, 20 апреля, в Лондоне в рамках полуфинала Кубка Англии сезона 2023/24 состоится суперматч между "Манчестер Сити" и "Челси". Накануне манчестерский клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв "Реалу" в серии послематчевых пенальти.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ман Сити" — "Челси". Поединок пройдет в Лондоне (Великобритания) на арене "Уэмбли", начало встречи — в 19:15 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Ман Сити" — "Челси" — начало в 19:15 (обновляется)

МС после вылетал из еврокубков попытается взять реванш на внутренней арене. Команда Хосепа Гвардиолы продолжает борьбу в Кубке Англии и АПЛ, а вот Синие рассчитывают только на успех в Кубке страны. Добавим, что "Челси" в текущем сезоне выступает откровенно плохо, однако в матчах с Горожанами они смотрелись отлично в последнее время, дважды упустив победы в играх национального первенства.

МС и "Челси" в последжний раз сыграли вничью

Матч "Ман Сити" — "Челси" покажут в Украине в прямом эфире на нескольких платформах. К слову, букмекеры оценили шансы команд.

Напомним, "Челси" уже упустил один трофей в этом сезоне. Синие уступили "Ливерпулю" в финале Кубка лиги.