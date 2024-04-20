"Ман Сіті" — "Челсі": онлайн-трансляція півфіналу Кубка Англії

Переможець вийде у фінал турніру

У суботу, 20 квітня, у Лондоні в рамках півфіналу Кубка Англії сезону 2023/24 відбудеться суперматч між "Манчестер Сіті" та "Челсі". Напередодні манчестерський клуб вилетів із Ліги чемпіонів, програвши "Реалу" у серії післяматчевих пенальті.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Челсі". Поєдинок пройде в Лондоні (Велика Британія) на арені "Вемблі", початок зустрічі — о 19:15 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Ман Сіті" — "Челсі" — початок о 19:15 (оновлюється)

МС після вильоту з єврокубків спробує взяти реванш на внутрішній арені. Команда Хосепа Гвардіоли продовжує боротьбу у Кубку Англії та АПЛ, а от Сині розраховують лише на успіх у Кубку країни. Додамо, що "Челсі" в поточному сезоні виступає відверто погано, однак у матчах з Городянами вони виглядали непогано останнім часом, двічі втративши перемоги в іграх національної першості.

МС та "Челсі" востаннє зіграли внічию

Матч "Ман Сіті" — "Челсі" покажуть в Україні у прямому ефірі на кількох платформах. До речі, букмекери оцінили шанси команд.

Нагадаємо, "Челсі" вже втратив один трофей цього сезону. Сині поступилися "Ліверпулю" у фіналі Кубка ліги.