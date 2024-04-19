"Ман Сити" - "Челси": где и когда смотреть полуфинал Кубка Англии

Командам остался лишь один шаг к финалу

В субботу, 20 апреля, "Манчестер Сити" и "Челси" померятся силами в поединке 1/2 финала Кубка Англии сезона 2023/24. Накануне манчестерский суперклуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив "Реалу" в серии послематчевых пенальти.

В прямом эфире в Украине кубковую битву английских грандов покажет телеканал Setanta Sports и медиа-платформа setantasports.com. Об этом сообщает официальный транслятор в Instagram.

Матч "Ман Сити" — "Челси" состоится в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли", начало поединка — в 19:15 по киевскому времени. МС после вылета из еврокубков попытается взять реванш на внутренней арене. Команда имеет отличные шансы выиграть АПЛ, а также Кубок Англии. "Челси", в свою очередь, провалил сезон в чемпионате Англии и пытается зацепиться хоть за какой-то трофей. К слову, лондонцы дважды отбирали очки у Горожан в текущем сезоне, а потому вполне могут рассчитывать на успех в Кубке.

В последний раз команды встречались в рамках 25-го тура АПЛ. Тогда Горожане сумели вырвать 1 балл в противостоянии с Синими. Напомним, "Челси" проиграл "Ливерпулю" в финале Кубка лиги.