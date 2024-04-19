"Ман Сити" - "Челси": букмекеры дали неутешительный прогноз для Мудрика

Специалисты назвали однозначного фаворита "дуэли"

В субботу, 20 апреля, "Манчестер Сити" в рамках поединка 1/2 финала Кубка Англии сезона 2023/24 сыграет против "Челси" Михаила Мудрика. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ман Сити" — "Челси".

Букмекеры отдают предпочтение манчестерскому клубу. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты считают победу Горожан самым вероятным исходом встречи — коэффициент, 1,57-1,66. В то же время успех Синих менее вероятен — коэффициент 5,00-5,20. Добавим, что вероятность триумфа манчестерского клуба составляет 59%, а лондонцев — 19%.

Прогноз букмекеров на матч Кубка Англии "Ман Сити" — "Челси":

Favbet: (победа "Ман Сити" 1,66 — ничья 4,35 — победа "Челси" 5,20)

William Hill: (1,57 — 4,33 — 5,00)

Bwin: (1,61 — 4,20 — 5,00)

Отметим, Сити в этом сезоне дважды не сумел обыграть "Челси" в чемпионате Англии, при этом лондонцы провалили сезон, занимая лишь 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть игру "Ман Сити" — "Челси" в прямом эфире в Украине. К слову, в последней игре Синие дали бой Горожанам (1:1).