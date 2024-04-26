"Часы с рубинами": во Франции обвинили российский клуб в подкупе судей в еврокубке

Французский специалист вспомнил историю 20-летней давности

Бывший тренер киевского "Динамо" и московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о словах экс-тренера "Осера" Ги Ру, который обвинил российский клуб в подкупе судей в четвертьфинале Кубка УЕФА сезона-2004/05. К слову, Газзаев хочет создать объединенную футбольную лигу с Беларусью.

Соответствующее заявление Газзаева приводит sport-express.ru. По словам Валерия, Запад хочет унизить РФ перед Олимпиадой-2024, а потому там придумывают подобные истории.

"У меня есть предположение. Россию хотят вновь поддеть, унизить в преддверии Олимпиады в Париже. Тут явно замешана политика. Но, по-моему, тренер "Осера" этими словам только унизил сам себя, выглядит нелепо. Это просто очередной фэйк.

Молчать 20 лет и сейчас попытаться сотрясти воздух. Просто смешно! Он хотел зацепить Россию, ЦСКА? Вам сами-то не кажется его обвинения нелепыми? Сейчас все что угодно можно говорить. Каждый день несут полнейший бред на Западе.

Где он был, когда мы их обыграли 4:0? Почему промолчал и тогда, и после ответной встречи?! Перестаньте обращать внимание на эти гадости. Политика в чистом виде. Примешали сюда спорт уже. Уже не знают, к чему прикопаться в преддверии Олимпиады", – сказал экс-тренер ЦСКА.

Ранее Ги Ру заявил, что попросил сотрудника клуба проверить сумки рефери во время игры против ЦСКА. По его словам, у судьи обнаружили часы с рубинами, однако он не стал обнародовать эту информацию, о чем сейчас сожалеет. ЦСКА выбил французов из турнира по сумме 2 матчей (4:0, 0:2), после чего выиграл трофей.

Ранее сообщалось, что "Газпром" собрался вложить миллионы в европейский клуб, что не понравилось советскому чемпиону Александру Тихонову. К слову, российский газовый гигант уже сотрудничает с сербской "Црвеной Звездой".