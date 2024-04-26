"Годинник з рубінами": у Франції звинуватили російський клуб у підкупі суддів у єврокубку

Французький фахівець згадав історію 20-річної давності

Колишній тренер київського "Динамо" та московського ЦСКА Валерій Газзаєв висловився про слова екстренера "Осера" Гі Ру, який звинуватив російський клуб у підкупі суддів у чвертьфіналі Кубка УЄФА сезону-2004/05. До речі, Газзаєв хоче створити об’єднану футбольну лігу з Білоруссю.

Відповідну заяву Газзаєва наводить sport-express.ru. За словами Валерія, Захід хоче принизити РФ перед Олімпіадою-2024, а тому там вигадують подібні історії.

"У мене є припущення. Росію хочуть знову підчепити, принизити напередодні Олімпіади в Парижі. Тут явно замішана політика. Але, на мою думку, тренер "Осера" цими словами лише принизив сам себе, виглядає безглуздо. Це просто черговий фейк.

Мовчати 20 років і зараз спробувати трусити повітря. Просто смішно! Він хотів зачепити Росію, ЦСКА? Вам самі не здається його звинувачення безглуздими? Зараз все, що завгодно можна говорити. Щодня несуть цілковиту маячню на Заході.

Де він був, коли ми обіграли їх 4:0? Чому промовчав і тоді, і після другої зустрічі?! Перестаньте звертати увагу на ці гидоти. Політика у чистому вигляді. Домішали сюди спорт уже. Вже не знають, чого прикопатися напередодні Олімпіади", – сказав екстренер ЦСКА.

Раніше Гі Ру заявив, що попросив співробітника клубу перевірити сумки рефері під час гри проти ЦСКА. За його словами, у судді виявили годинник із рубінами, проте він не став оприлюднювати цю інформацію, про що зараз шкодує. ЦСКА вибив французів із турніру за сумою 2 матчів (4:0, 0:2), після чого виграв трофей.

Раніше повідомлялося, що "Газпром" зібрався вкласти мільйони в європейський клуб, що не сподобалося радянському чемпіону Олександру Тихонову. До речі, російський газовий гігант уже співпрацює із сербською "Црвеною Звєздою".