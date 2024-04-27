"Бавария" - "Реал": где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Большая игра пройдет в Германии

Во вторник, 30 апреля, "Бавария" в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 примет "Реал". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — "Реал".

В прямом эфире в Украине первую игру между "Баварией" и "Реалом" покажет медиа-платформа megogo, а также Volia TV. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Бавария" — "Реал" состоится в Мюнхене (Германия) на одноименной арене. Приоритетной задачей обеих команд является победа в ЛЧ. На внутренней арене Сливочные фактически обеспечили себе победу в Ла Лиге, а Красные проиграли борьбу за "золото" Бундеслиги "Байеру". Примечательно, что обе команды вылетели на ранней стадии в своих национальных кубках.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" переиграла итальянский "Лацио", а в четвертьфинале мюнхенцы прошли лондонский "Арсенал". "Реал", в свою очередь, с большими проблемами выбил из турнира РБ Лейпциг и "Манчестер Сити" во второй стадии плей-офф.