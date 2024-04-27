"Баварія" — "Реал": де і коли дивитись півфінал Ліги чемпіонів

Велика гра пройде у Німеччині

У вівторок, 30 квітня, "Баварія" у рамках першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 прийме "Реал". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — "Реал".

У прямому ефірі в Україні першу гру між "Баварією" та "Реалом" покаже медіаплатформа megogo, а також Volia TV. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Баварія" — "Реал" відбудеться у Мюнхені (Німеччина) на однойменній арені. Пріоритетним завданням обох команд є перемога у ЛЧ. На внутрішній арені Вершкові фактично забезпечили собі перемогу в Ла Лізі, а Червоні програли боротьбу за "золото" Бундесліги "Баєру". Примітно, що обидві команди вилетіли на ранній стадії у своїх національних кубках.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Баварія" переграла італійський "Лаціо", а у чвертьфіналі мюнхенці пройшли лондонський "Арсенал". "Реал", у свою чергу, з великими проблемами вибив із турніру РБ Лейпциг на першій стадії плей-оф та "Манчестер Сіті" на другій стадії плей-оф.