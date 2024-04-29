"Бавария" - "Реал": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Европейские гранды борются за путевку в финал

Во вторник, 30 апреля, "Бавария" в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 примет "Реал". Накануне мюнхенский клуб впервые за долгое время сложил из себя полномочия чемпиона Германии.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — "Реал". Встреча состоится в Мюнхене (Германия) на одноименной арене, начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Бавария" — "Реал" — начало в 22:00 (обновляется)

Команды фактически прекратили борьбу в национальных первенствах, а потому все силы оба клуба бросили на Лигу чемпионов. Сливочные, выбив "Ман Сити" из турнира, стали главным фаворитом на триумф в еврокубке, однако "Бавария", несмотря на провальный сезон на внутренней арене, способна дать бой Королевскому клубу.

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть матч "Бавария" — "Реал" в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" выбила итальянский "Лацио", а в четвертьфинале мюнхенцы прошли английский "Арсенал". "Реал", в свою очередь, в непростых матчах одолел немецкий РБ Лейпциг и "Манчестер Сити" из Англии. В этих противостояниях отлично проявил себя украинский вратарь Андрей Лунин.