"Хватит на сникерс": тренер в РФ засмеялся на вопросе о пенсии (видео)

Вместо повышений пенсий Россия тратит огромные деньги на войну

Бывший тренер донецкого "Металлурга" и ряда российских команд Сергей Ташуев рассказал о своей пенсии в РФ. Специалист также высмеял доплаты, которые получает за несовершеннолетнюю дочь. В это же время РФ тратит миллиарды на войну в Украине.

Соответствующий комментарий Ташуева приводит "Коммент.Шоу" на YouTube. Сергей отметил, что доплаты до пенсии в размере 1500 рублей (около 650 грн) "хватит на сникерс" (шоколадный батончик).

– Какая у вас пенсия?

– (смеется) Страшно сказать. 21 тысяча с копейками (около 9 тыс. грн).

– Могли бы прожить на нее?

– Ага, конечно… Это с учетом, что я получаю по полторы тысячи за то, что у меня дети еще подростки. Старшая уже закончила Высшую школу экономики, сейчас учится в Лондоне в магистратуре в Вестминстерском университете.

А младшая – 14 лет, еще ходит в школу. Вот мне за младшую полторы тысячи – целых полторы тысячи – доплачивают. Пенсионеру. За то, что у меня маленький ребенок. У нас все пенсионеры имеют маленьких детей (смеется). Государство дает полторы тысячи за ребенка. На сникерс, – сказал Ташуев.

Напомним, весь российский футбол находится под санкциями из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Накануне ФИФА назвала условие для возвращения РФ в международный футбол.