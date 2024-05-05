"Вистачить на снікерс": тренер у РФ засміявся на питанні про пенсію (відео)

Замість підвищення пенсій Росія витрачає величезні гроші на війну

Колишній тренер донецького "Металурга" та низки російських команд Сергій Ташуєв розповів про свою пенсію у РФ. Фахівець також висміяв доплати, які отримує за неповнолітню дочку. В той самий час РФ витрачає мільярди на війну в Україні.

Відповідний коментар Ташуєва наводить "Коммент.Шоу" на YouTube. Сергій зазначив, що доплати до пенсії у розмірі 1500 рублів (близько 650 грн) "вистачить на снікерс" (шоколадний батончик).

– Яка у вас пенсія?

– (сміється) Страшно сказати. 21 тисяча із копійками (близько 9 тис. грн).

– Чи могли б прожити на неї?

– Ага, звичайно… Це з урахуванням, що я отримую по півтори тисячі за те, що в мене ще діти підлітки. Старша вже закінчила Вищу школу економіки, зараз навчається у Лондоні у магістратурі у Вестмінстерському університеті.

А молодша – 14 років, ще ходить до школи. Ось мені за молодшу півтори тисячі – аж півтори тисячі – доплачують. Пенсіонеру. За те, що маю маленьку дитину. У нас усі пенсіонери мають маленьких дітей (сміється). Держава дає півтори тисячі за дитину. На снікерс, — сказав Ташуєв.

Нагадаємо, весь російський футбол перебуває під санкціями через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Напередодні ФІФА назвала умову для повернення РФ у міжнародний футбол.