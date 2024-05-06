"Реал" - "Бавария": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Победитель матча выйдет в финал еврокубка

В среду, 8 мая, "Реал" примет "Баварию" в рамках второго поединка 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. В первой игре, которая состоялась в Мюнхене (Германия), команды победителя не выявили (2:2).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Бавария". Игра состоится в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов "Реал" — "Бавария" — начало в 22:00 (обновляется)

И "Реал", и "Бавария" решили все вопросы на внутренней арене, правда, мюнхенцы не сумели защитить титул чемпиона Бундеслиги, а Сливочные выиграли Ла Лигу. Теперь оба клуба сосредоточены на победе в Лиге чемпионов. Первая игра показала, что кризис немцев никак не сказывается на их игре и они вполне могут пройти главного фаворита ЛЧ.

Однако букмекеры все же считают, что в финал ЛЧ выйдут мадридцы. Добавим, в прямом эфире в Украине игру "Реал" — "Бавария" покажет Megogo.

Видеообзор матча "Бавария" — "Реал"

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" прошла итальянский "Лацио", после чего справилась с английским "Арсеналом". "Реал", в свою очередь, в первом раунде плей-офф ЛЧ обыграл немецкий РБ Лейпциг, а затем английский "Манчестер Сити".