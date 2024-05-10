Ломаченко - Камбосос: онлайн-трансляция чемпионского боя (видео)

Титульный бой покажут в Украине бесплатно

В воскресенье, 12 мая, в Перте (Австралия) состоится большой вечер профессионального бокса, в главном бою которого на ринг выйдут украинец Василий Ломаченко (17–3, 11) и австралиец Джордж Камбосос (21–2, 10 KO). Накануне букмекеры назвали фаворита чемпионского поединка.

В прямом эфире в Украине бой Ломаченко — Камбосос покажет промоутерская компания Top Rank Boxing на своих официальных страничках в YouTube и Facebook. Об этом сообщает пресс-служба компании. Видео доступно для Украины и Филиппин.

Прямая видеотрансляция боя Ломаченко — Камбосос — начало в 05:00

36-летний Ломаченко возвращается в гонку за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Василий начинает этот путь с нуля поединком против 30-летнего Камбососа-младшего. На кону "дуэли" стоят чемпионский пояс IBF и второстепенный — IBO. На стороне Василия колоссальный любительский опыт, а главным козырем австралийца является время боя — 11:00 (местное). Loma никогда ранее не бился так рано и ему пришлось столкнуться с акклиматизацией.

Оба боксера совсем недавно проиграли Девину Хейни, причем австралиец уступил американцу дважды, а украинец, по мнению многих, как минимум не проиграл. Камбосос успел закрыть поражение от Девина, победив в США британца Макси Хьюза (решением большинства), а карьера Василия застопорилась из-за войны в Украине.

Ранее Ломаченко заявил, что поединок в утреннее время для него не проблема. Добавим, что в лагере соперника Василия обнаружили российский триколор.